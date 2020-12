Peine

Rohstofflieferant, Lebensraum, Erholungsort: Der Wald ist in vielerlei Hinsicht von besonderer Bedeutung für den Menschen. Wir beleuchten den Peiner Wald in einer Serie in all seinen Facetten. „ Peine ist ein sehr waldarmer Landkreis“, sagt Andreas Baderschneider, Leiter des Forstamtes Wolfenbüttel. Rund 1000 Hektar Landeswald bewirtschaftet „sein“ Forstamt. Zusätzlich betreut es etwa 800 Hektar Forstgenossenschaftswald im Westkreis Peine. Darüber hinaus gibt es Privatwälder, die von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen betreut werden.

Andreas Baderschneider mit Hund. Quelle: Niedersächsische Landesforsten

Anzeige

Während der Fürstenauer Wald schwerpunktmäßig von Kiefern- und Eichenwäldern geprägt ist und auch im Zweidorfer Holz überwiegend Kiefern wachsen, ist der Tadensen in Meerdorf ein Laubwald mit Eichen, Buchen, Ahornen, Eschen und Erlen. Auf historischen Karten lässt sich deutlich erkennen, dass viele Waldflächen im Laufe der Zeit verschwunden sind. Größere Flächen wurden etwa bei Essinghausen, Mödesse und Ölheim, aber auch bei Wahle und Bettmar abgeholzt – für die Besiedlung, den Straßenbau, im Zuge der Industrialisierung oder zur Schaffung von Ackerflächen. Daneben gibt es aber auch noch den „historisch alten Wald“, wie es im Fachjargon heißt, der schon seit 1780 besteht, sowie Waldvermehrungen jüngeren Datums, etwa bei Schmedenstedt und Sonnenberg.

Trockenheit und Borkenkäfer setzen Wald zu

Ausbleibender Regen und Stürme, aber auch die massive Vermehrung von Borkenkäfern in den Jahren 2018 und 2019 setzen den Bäumen massiv zu und führen vielerorts zu Waldsterben. „Die Baumart Fichte ist stark dezimiert, auch Lärche und Kiefer sind betroffen“, schildert Baderschneider.

Blick in den herbstlichen Meerdorfer Wald. Quelle: Joachim Hansmann

Im vergangenen sowie in diesem Jahr seien außerdem vermehrt Schäden im Laubholz wie Buche und Eiche aufgetreten – auch in völlig geschlossenen, gesunden Beständen. Verantwortlich dafür: Die Trockenheit, aber auch der Eichenprozessionsspinner, ein als Schädling geltender Nachtfalter, der Lichtungs- oder Kahlfraß verursacht. Er breitet sich aufgrund der Klimaveränderungen immer stärker in Deutschland aus.

Beitrag zum Klimaschutz

Dabei ist der Wald in Krisenzeiten wichtiger den je – nicht nur als Erholungsraum in der Corona-Pandemie. Das Forstamt verfolgt das Ziel einer multifunktionalen Forstwirtschaft mit lokaler Schwerpunktsetzung. So steht in den Flora-Fauna-Habitat (FFH)- und Naturschutzgebieten der Naturschutz im Vordergrund, im Zweidorfer Holz und im Tadensen auch die Erholung. Zudem wird auf dem größten Teil der Waldfläche der nachwachsende Rohstoff Holz erzeugt und geerntet. „Wir streben damit regionale Wirtschaftskreisläufe an“, erklärt Forstamtsleiter Baderschneider. „Durch Kohlenstoffbindung in langlebigen Holzprodukten kann jeder Mensch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“

Lesen Sie auch

In unserer Waldserie beleuchten wir mit verschiedenen Akteuren, die alle im und um den Peiner Wald tätig sind, unterschiedliche Aspekte der Waldnutzung. Wir sprechen mit ihnen über die Auswirkungen des Klimawandels, erklären, was es mit den Zeichen an den Bäumen auf sich hat, und wo die Weihnachtsbäume wachsen. Wir lassen einen Privatwaldbesitzer zu Wort kommen und zeigen am Beispiel eines jungen Sophientalers den Ausbildungsweg eines Försters. Außerdem beleuchten wir die heimische Flora und Fauna und stellen dar, wie die Aufforstung funktioniert. Auch die Themen Erholung und Freizeit in Peines grüner Lunge werden nicht zu kurz kommen.

Von Mirja Polreich