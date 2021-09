Einschulung in Peine: Mit Schultüte, Ranzen und Maske

Peine

Schultüte und Ranzen – diese Ausstattung gehört nach wie vor zur Einschulung. Neu hingegen war bei den Feierlichkeiten am Samstag im Landkreis Peine die Maske, die die neuen Grundschüler nun auch im Unterricht tragen müssen. Auch Gottesdienst und Feier liefen anders ab, als gewohnt.

Mit einem Gottesdienst begann für Sophie Rösner und Milla Schönaich am Samstag die Feier zur Einschulung an der Peiner Burgschule. Doch dieser war anders, als es die Eltern der neuen Erstklässler noch von ihrer eigenen Einschulung kannten. Denn für alle Gottesdienstbesucher galt die 3G-Regel. „Vor der Kirche wurde von den Lehrern kontrolliert, ob genesen, getestet oder geimpft“, schildert Mutter Julia Rösner. Die Eltern waren vorab in einem Schreiben der Schule darüber informiert worden, dass die entsprechenden Nachweise mitgebracht werden mussten. „Wir mussten auch alle die ganze Zeit Maske tragen“, erzählt sie. Allerdings hätten die Corona-Pandemie und die entsprechenden Schutzmaßnahmen keineswegs im Vordergrund gestanden. „Das Aufregende war die neue Schule, Sophie hat das Masketragen nicht so viel ausgemacht“, meint die Mutter. Und auch die Eltern sahen das ganze Prozedere gelassen.

Bereits einen Tag zuvor hatten die Eltern Ranzen und Schultüten in der Schule abgegeben und dort die Schnelltestkits für den Tag der Einschulung sowie die Folgewoche erhalten. Denn ab Montag müssen sich die Schulkinder eine Woche lang täglich morgens vor dem Schulbeginn auf das Coronavirus testen, vom 13. September an drei Mal pro Woche. „Ich finde es gut, dass so viel getestet wird“, sagt Julia Rösner. Allerdings gebe es aber auch immer wieder falsch negative Ergebnisse.

Lieber Unterricht mit Maske, als gar keinen Präsenzunterricht

Gemeinsam mit fünf Kindern aus ihrer Kindergartengruppe ist Sophie in eine Klasse gekommen. Nach der gemeinsamen Feier in der Aula ging es für sie und ihre Mitschüler ins Klassenzimmer, wo es als Vorgeschmack auf die Schulzeit eine kleine Unterrichtsstunde gab. Derweil konnten sich die Eltern draußen mit kleinen Snacks und Getränken stärken.

Auch Nina Schönaich, die Mutter von Milla, freut sich vor allem darüber, dass eine solche Feier überhaupt wieder möglich war. „Letztes Jahr gab es das gar nicht“, blickt sie zurück. Die Erstklässler seien direkt im Homeschooling gestartet. Auch wenn Schönaich beim Thema Masken während des Unterrichts zwiegespalten ist, ist ihr ein Unterricht mit Maske dennoch lieber als gar kein Präsenzunterricht. Sogar im Kindergarten habe es seinerzeit Zoom-Meetings für die Vorschulkinder gegeben.

Maske und Tests – für die Kinder normal

Das Testen hält die Mutter für eine gute Vorsichtsmaßnahme, ihre Beobachtung ist: „Die Kids stecken das gut weg. Für Milla ist das mittlerweile ganz normal geworden.“

Die Corona-Maßnahmen, die unter anderem Tests, Masken, Lüften und Hygieneregeln beinhalten, sollen so viel Sicherheit wie möglich im Präsenzunterricht gewährleisten, damit sich das Coronavirus nicht in den Schulen ausbreiten kann.

Von Mirja Polreich