Kreis Peine

Das Gesundheitsamt des Landkreises Peine nutzt das Meldeportal „Mebi“ für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in den Einrichtungen und Unternehmen im Kreisgebiet. Am Freitag hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die alle betroffenen Einrichtungen und Unternehmen verpflichtet, für die Meldung ihrer Mitarbeiter ab Mittwoch, 16. März, das zentrale Meldeportal „Mebi“ (www.mebi-niedersachsen.de) zu nutzen. Meldungen in anderer Form können nicht anerkannt werden.

Gemeldet werden müssen die in der Einrichtung oder dem Unternehmen tätige Personen, die bis zum 15. März keinen Nachweis über eine Impfung gegen das Coronavirus, einen Genesenen-Nachweis oder ein ärztliches Attest darüber, dass eine Impfung gegen das Virus aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, vorgelegt haben, erklärt Fabian Laaß, Sprecher der Kreisverwaltung. Welche Einrichtungen/Unternehmen und Personengruppen von dieser Verpflichtung betroffen sind, ist auf der Internetseite des Landkreises nachzulesen.

Nach der Meldung erhält die betroffene Person Gelegenheit, den Nachweis gegenüber dem Gesundheitsamt zu erbringen. „Erfolgt dies nicht, so ist ein gestuftes Verfahren vorgesehen, das unter bestimmten Voraussetzungen in einem Tätigkeits- oder Betretungsverbot münden kann. Während des gesamten Verfahrens haben Betroffene jedoch die Möglichkeit, etwaige Nachteile durch eine Impfung abzuwenden“, so Laaß.

