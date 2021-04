Einheitlicher Bahntarif? Endlich einigen!

Kreis Peine

Endlich geht es voran: Die scheinbar endlose Leidensgeschichte der Peiner Pendler könnte bald zu einem Schluss kommen. Die Verantwortlichen der beiden Verkehrsgesellschaften in Braunschweig und Hannover verhandeln über einen gemeinsamen Tarif und wollen in Kürze ein Ergebnis präsentieren. Das wäre der Durchbruch, denn das bedeutet, dass die Peiner Fahrgäste endlich zu einem einheitlichen Bahntarif in die Löwen- oder die Landeshauptstadt fahren können – viele Autos würden in der Garage bleiben.

Die Bürgerinnen und Bürger fordern den Einheitstarif schon seit Jahren, aber bisher scheiterte jedes Gespräch am Geld. Die entscheidende Frage lautet: Wer trägt die Verluste? Die Verkehrstarife in der Region Braunschweig liegen nämlich höher als in Hannover. Doch im Sinne der Bahnfahrer und damit gleichzeitig auch der Umwelt muss dringend eine Lösung her. Ein Beispiel: Es ist doch Irrsinn, dass Peiner Berufspendler mit dem Ziel Hannover zuerst mit dem Auto zum Bahnhof Hämelerwald fahren, um dort das günstigere Zugticket zu erhalten – nur weil Hämelerwald zur Region Hannover gehört, Peine allerdings nicht. Ein einheitlicher Tarif muss her, da sonst der Zug im wahrsten Sinne des Wortes „abgefahren“ ist und die A 2 weiter mit Autos verstopft wird.

Von Thomas Kröger