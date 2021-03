Peine

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt derzeit in ganz Deutschland stark an. Auch in Peine ist die tägliche Zahl der neuen Fälle hoch. Gerade jetzt sei es wichtig, dass sich jeder an die Corona-Regeln hält und auch selbst überlegt, was er tun kann, um die Ausbreitung des Virus’ so gering wie möglich zu halten. So lautet der Appell von Ole Siegel, stellvertretender Gildemeister der Peiner Kaufmannsgilde. Nicht nachlässig werden, das sollte die Devise sein. „Doch leider sieht die Wirklichkeit oft anders aus“, meint Siegel.

Der stellvertretende Gildemeister ist Inhaber des Sportgeschäfts Ole Siegel Sports an der Peiner Marktstraße – in den Räumen befindet sich auch eine Filiale der Deutschen Post. Besonders in den vergangenen Tagen hatten Siegel und sein Team viel zu tun, denn die Peiner Hauptpost an der Schützenstraße musste wegen eines Corona-Falls in der Belegschaft vorübergehend schließen. „Wir haben mehrere 100 Pakete eingelagert, die alle abgeholt werden“, sagt er.

Bei Paketen Sendungsverfolgung im Blick behalten

Besonders morgens und nachmittags könne es da schon mal zu langen Schlangen vor der Filiale kommen. Abstände einhalten und das Tragen von Masken sollten dabei eine Selbstverständlichkeit sein, aber nicht immer würden sich alle Kunden daran halten, schildert der stellvertretende Gildemeister. Er rät dazu, stets die Sendungsverfolgung von DHL für Pakete im Auge zu behalten, um einen zu großen Andrang zu vermeiden. Erst dann, wenn darin stehe, dass das Paket sofort abgeholt werden könne, sei der Gang zur Post sinnvoll.

Oft zählen die kleinen Dinge

In diesem Zusammenhang habe Siegel darüber nachgedacht, welchen Beitrag jeder Einzelne zur Verbesserung der Corona-Situation leisten kann. Er wolle dabei nicht den Zeigefinger erheben, sondern die Leute dazu ermuntern, selbst einmal über die Lage nachzudenken. „Was kann man tun, um unnötige Kontakte zu vermeiden?“, so sollte die Fragestellung lauten. „Zum Beispiel könnte man einen Nachbarn, der sowieso zum Einkaufen geht, darum bitten, die Einkäufe für einen selbst mitzubringen“, sagt er. Auch so einfache Punkte wie kontaktloses Bezahlen oder das Tragen von Masken, wenn man mit mehreren Leuten zusammen im Auto sitze, würden schon helfen. Und Siegel glaubt, dass viele Menschen gute Ideen in Sachen Corona-Schutz haben. „Sie müssen nur auch andere darauf bringen.“

Leider sei oft zu beobachten, dass die Hygieneregeln zu locker genommen werden. „Wir werden einfach müde. Aber wir müssen uns am Riemen reißen, auch wenn das ständige Einhalten der Corona-Regeln anstrengend ist“, meint Siegel. „Vorsicht tut nicht weh. Weh tut es zum Beispiel, dass wir nicht mehr in der Innenstadt einkaufen gehen können.“

Video-Anrufe ersetzten einige persönliche Treffen

Dass es wichtig ist, unnötige Kontakte zu vermeiden, weiß auch Niklas Krupka. Der 17-Jährige ist Schüler am Silberkamp-Gymnasium und zudem Vorstandsvorsitzender der Schülerfirma „Townaround“, die unter anderem einen virtuellen Rundgang durch die Peiner Fußgängerzone erstellt hat. „Gerade für uns jüngere Leute gibt es derzeit Möglichkeiten, um auf digitalem Weg in Verbindung zu bleiben. In unserem Freundeskreis kommunizieren wir viel per Video-Anruf“, erklärt Krupka. Doch persönliche Treffen sollten deswegen nicht ausbleiben: Bei schönem Wetter biete sich zum Beispiel zu zweit eine gemeinsame Radtour an.

Von Dennis Nobbe