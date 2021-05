Einbruch in Peiner Mobilfunk-Shop: Polizei sucht Zeugen

Peine

Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Geschäft von Mobilcom-Debitel an der Straße Gröpern in Peine eingedrungen. Die beiden Täter stahlen mehrere Mobiltelefone und weitere elektronische Geräte, es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Gegen 2.20 Uhr am frühen Dienstagmorgen brachen die Unbekannten die Eingangstür des Geschäfts auf. Dank einer Überwachungsanlage kann die Polizei eine Beschreibung der Täter herausgeben: Der erste wird beschrieben als männlich, schlank, bekleidet mit einem schwarzen Basecap, einem beigen/gelben Pullover, einer weißen/hellblauen Weste, blauen Jeans, weißen Turnschuhen und Handschuhen. Der zweite Einbrecher ist männlich, kräftig, und war zum entsprechenden Zeitpunkt bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer braunen/olivfarbenen Hose und Handschuhen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von der Redaktion