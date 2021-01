Einbruch in Peine: 30 000 Euro Schaden

Peine

Ein Schaden in Höhe von mehr als 30 000 Euro ist bei einem Einbruch an der Jägerstraße in Peine am Donnerstag zwischen 7.30 und 16.30 Uhr – also im helllichten Tag entstanden. Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise von Zeugen.

Zahlreiche Behältnisse wurden durchwühlt

Die Täter drangen unbefugt in die Wohnung ein und durchwühlten zahlreiche Behältnisse. Dabei wurden sie fündig: Entwendet wurden überwiegend Schmuck und Bargeld. „Wer etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 53 41) 1 89 70 mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen“, bittet Polizei-Sprecher Matthias Pintak um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

An der Wallstraße in Peine wollten Unbekannte am Mittwoch, 27. Januar, in der Mittagszeit die Zugangstür zu einem Bürokomplex aufbrechen, scheiterten jedoch bei dem Versuch. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro.

In der jüngeren Vergangenheit hat es eine Reihe von Einbrüchen gegeben. „Wir möchten vor diesem Hintergrund die Bürger dafür sensibilisieren, dass sie in jedem Fall unverzüglich die Polizei anrufen sollten, wenn ihnen verdächtige Personen – insbesondere an Haustüren oder auch auf Grundstücken – auffallen“, sagt Pintak.

Von Kerstin Wosnitza