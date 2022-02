Am VfB-Platz - Einbruch in Corona-Testzentrum in Peine: Laptops und Drucker gestohlen

Aus dem Corona-Testzentrum am VfB-Platz ist in der Nacht zu Mittwoch die komplette Technik gestohlen worden. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und prüft einen möglichen Zusammenhang mit ähnlichen Fällen in Hildesheim.