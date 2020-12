Berkum

In ein Wohnhaus an der Straße Vor dem Schäferkamp in Berkum sind Unbekannte am Sonntag im Zeitraum zwischen 15 und 18.30 Uhr eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten drinnen diverse Schränke und Schubladen. Mit Bargeld als Diebesgut machten sich die Einbrecher davon, die genaue Schadenhöhe wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter Telefon (0 53 41) 1 89 70 zu melden.

Zum Thema Einbruchsprävention sagt Polizeisprecher Matthias Pintak: „Bitte halten Sie zu jeder Zeit ihre Hauseingangstür geschlossen. Achten Sie bewusst darauf, ob sich fremde Personen auf Grundstücken in Ihrer Nähe aufhalten und informieren Sie in jedem Fall die Polizei. Verstecken Sie niemals Ihre Hausschlüssel an Orten, die für jedermann zugänglich sind.“ Die Polizei bietet zum Thema Einbruchschutz kostenlose Beratungen unter Telefon (0 53 41) 1 89 71 09 an.

