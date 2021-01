Einbrecher in Woltorf am Werk

Woltorf

Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 18 und 20 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Woltorf an der Straße Am Schratstieg eingebrochen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen, berichtete ein Peiner Polizist am Sonntag. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von Jan Tiemann