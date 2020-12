Peine

Bislang Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus an der Straße Am Maschlandgraben in Peine eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat im Zeitraum von Montag, 14. Dezember, 12 Uhr, bis zum Samstag, 19.Dezember, 11:55 Uhr, ereignet. Ob etwas erbeutet wurde, konnte am Sonntag noch nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter (0 53 41) 1 89 70 in Verbindung zu setzen.

Von Jan Tiemann