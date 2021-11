Stederdorf

Außergewöhnliche Aktion an einem außergewöhnlichen Ort: Um die Impfquote in Peine weiter zu erhöhen, wird die Firma JR Schokoladenfabrik vom Hersteller Rausch in Stederdorf gemeinsam mit dem Landkreis Peine eine große, kostenlose Corona-Impfaktion für alle Bürger am Mittwoch, 3. November, von 8.30 bis 18 Uhr im Schokoland an der Wilhelm-Rausch-Straße 4 anbieten.

Geschäftsführer Thomas Seeliger von der Rausch-Gruppe verspricht: „Jeder Teilnehmer der Aktion erhält von uns ein Getränk und natürlich etwas leckere Schokolade. Das soll die Impfung versüßen.“ Er hofft, dass sich weitere Peiner Unternehmen anschließen und ihre Mitarbeiter auf dieses Angebot hinweisen. Und vielleicht gebe es ja sogar Firmen, die genügend Platz haben und eine ähnliche Aktion auch bei sich durchführen können. Kontakt gibt es per E-Mail an mail@landkreis-peine.de.

Von Thomas Kröger