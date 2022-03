Ein Leben mit der Pandemie: Zwei Jahre Corona in Peine

Kreis Peine

Seit nunmehr zwei Jahren hat die Corona-Pandemie auch den Kreis Peine im Griff. Als der Landkreis am 17. März 2020 auf Weisung des Landes Niedersachsen den Lockdown anordnete, dachten viele Menschen, der Spuk würde nicht allzu lange anhalten. Dass noch etliche weitere harte Corona-Maßnahmen folgen sollten und die Pandemie 2022 immer noch wütet, hätte man damals wohl nicht glauben wollen.

Ende 2019 war das Virus noch etwas, das hauptsächlich weit weg in China stattfand. Am 25 Januar 2020 gab es im Landkreis Peine zum ersten Mal die Sorge, ein Reiserückkehrer könnte sich in China mit Corona infiziert haben, was sich jedoch nicht bestätigte. Im Februar verbreitete sich das Virus bereits rasend schnell auf mehreren Kontinenten, das Gesundheitsamt Peine erklärte, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.

Quarantäne-Angst führte zu Hamsterkäufen

Die Angst vor einer allgemeinen Quarantäne ging um, was in Supermärkten und Drogerien zu Hamsterkäufen führte: Menschen deckten sich mit großen Vorräten an Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Mehl, Nudeln und Konserven ein, teilweise waren die Regale in den Märkten wie leergefegt. Erste Großveranstaltungen wurden abgesagt, was für die Hotel- , Gastronomie- und Veranstaltungsbranche der Beginn einer lang anhaltenden schweren Zeit sein sollte.

Blick in ein Supermarktregal im Februar 2020: Das Mehl war wegen der Hamsterkäufe ausverkauft. Quelle: Dennis Nobbe/Archiv

Eine der letzten Großveranstaltungen im Kreis Peine war die Ü-30-Party am 7. März 2020 in der Gebläsehalle in Groß Ilsede. Es galten besondere Hygienemaßnahmen, deutlich weniger Besucher als sonst üblich fanden sich ein. In den folgenden Tagen wurden überall auch kleinere Veranstaltungen wie Vereinsversammlungen, Konzerte und Tanzkurse vorsichtshalber komplett abgesagt. Damals gingen die Veranstalter noch davon aus, die Termine später im Jahr nachholen zu können – was sich als falsche Annahme herausstellen sollte. Auch das Peiner Freischießen wurde schließlich aus dem Kalender gestrichen. Man freue sich dafür auf das Freischießen 2021, hieß es – dass auch daraus nichts werden sollte, war damals nicht abzusehen.

Erste bestätigte Corona-Fälle am 13. März 2020

Das Corona-Testzentrum des Landkreises im Werksgasthaus ging am 10. März 2020 in Betrieb, die ersten bestätigten Corona-Fälle im Kreis Peine gab es bereits drei Tage darauf. Am 16. März wurden die Schulen geschlossen, Kirchen sagten Veranstaltungen inklusive der Gottesdienste ab, Rathäuser schränkten Publikumsverkehr ein, der Sportbetrieb kam weitestgehend zu Erliegen.

Dann kam der 17. März mit dem Lockdown. Geschäfte, Bars, Spielplätze und weitere Einrichtungen mussten schließen, Zusammenkünfte mussten beschränkt werden. Das Klinikum Peine verhängte ein Besuchsverbot, ähnlich sah es in den Senioren- und Pflegeheimen aus. Erst im Sommer 2020 entspannte sich die Lage wieder – doch nur vorübergehend, denn im Herbst rollte die zweite Corona-Welle heran.

Im September war ein Begriff wie Sieben-Tage-Inzidenz noch neu und musste erklärt werden, mittlerweile gehört er längst zum alltäglichen Vokabular. Im Frühherbst 2020 galt ein Inzidenzwert von 35 als kritisch – heute könnte man dies angesichts von Werten um die 2.000 beinahe belächeln.

Die weitere Entwicklung seit 2021

Anfang 2021 schoss die Inzidenz dann deutlich in die Höhe. Zum Sommer hin kehrte wie schon im Vorjahr leichte Entspannung ein, doch seit dem Jahreswechsel 2021/22 sind die Zahlen so hoch wie nie zuvor. Zahlreiche Corona-Verordnungen sind in all dieser Zeit erfolgt, darunter die bekannten 3G- und 2G-Regeln. 2021 nahm dann die Impfkampagne im Kreis Peine Fahrt auf. Zwar wurde schnell klar, dass eine Schutzimpfung nicht vor einer Ansteckung mit Corona schützt, doch der Krankheitsverlauf kann immerhin deutlich abgeschwächt werden. Mittlerweile ist der Großteil der Menschen im Kreis Peine mindestens zweimal geimpft. Nicht zuletzt dadurch hat das Coronavirus einen Teil seines Schreckens verloren. Man musste lernen, mit der Pandemie zu leben – und ein Ende ist auch im März 2022 nicht in Sicht.