Kreis Peine

„Ein Essen für jedes Kind“ ist seit zehn Jahren eines der wichtigsten Projekte der Bürgerstiftung Peine. Dank des Geldes aus Spenden und dem Stiftungsvermögen haben Kinder aus bedürftigen Familien die Möglichkeit, jeden Tag in der Schule eine gesunde Mahlzeit zu bekommen. Neun Grund- und Förderschulen aus dem ganzen Landkreis haben sich bislang in diesem Jahr für das Projekt angemeldet – exakt 27 738 Euro stellt die Bürgerstiftung zur Verfügung. Eventuell würden noch weitere Schulen Bedarf anmelden, so Wilhelm Laaf vom Vorstand der Bürgerstiftung.

Im vergangenen Jahr sei der Bedarf an Fördergeld nicht so groß wie sonst gewesen, da es wegen der Corona-Pandemie nur wenig Präsenzunterricht gegeben habe. „Darum wurde auch kaum Essen in den Schulen ausgegeben“, sagt Professor Dr. Hans-Jürgen Ebeling vom Bürgerstiftungsvorstand. Jetzt läuft das Projekt aber wieder an: Insgesamt 150 Schüler werden insgesamt mit den Stiftungsmitteln gefördert.

Alles läuft anonym und auf Vertrauensbasis

Aktiv werden dabei die Schulen, nicht die Eltern: „Wir sehen selbst, ob es bei einem Kind eine Bedürftigkeit gibt“, erklärt Jan-Philipp Schönaich, Leiter der Peiner Burgschule. Dann werde das Gespräch mit den Eltern gesucht. „Ihnen fällt dann meist ein Stein vom Herzen“, so Schönaich. Alles laufe so anonym wie möglich ab. Die Schüler selbst würden gar nicht erfahren, dass sie ihr Essen über das Projekt der Bürgerstiftung bekommen. Auch die Stiftung selbst erfährt keine Namen der Geförderten. „Kein Kind soll stigmatisiert werden, das ist von Anfang an eine Grundvoraussetzung. Wir arbeiten mit den Schulen auf Vertrauensebene zusammen, was immer funktioniert hat – das freut uns natürlich“, betont Laaf.

Er erklärt, dass die Idee für „Ein Essen für jedes Kind“ sei damals von den Schulen selbst gekommen sei: „Die Leiterinnen und Leiter sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir uns der Herausforderung gemeinsam stellen können.“ Schnell war die Zusage gemacht und das Projekt unter Dach und Fach.

Eine der Schulen, die regelmäßig Mittel beantragt, ist die Grundschule Drachenstark mit Standorten in Edemissen und Wipshausen. „Wir sind sehr dankbar, dass die Bürgerstiftung hilft“, sagt Schulleiter Dirk Brandes. Jetzt sei der Bedarf auch wieder größer: „Bei uns lief das Schuljahr relativ normal an“, so Brandes mit Blick auf das schwierige Corona-Jahr 2020.

Manchmal ist das Schulessen die einzige warme Mahlzeit

Für manche Kinder sei das Schulessen die einzige warme Mahlzeit am Tag, sagt Laaf. Und diese Mahlzeit sei sehr wichtig für die Schüler, betont Kathy Liebich, Konrektorin der Löwenburg-Schule in Ölsburg. „Es gibt einen langen Schultag bis 15.30 Uhr, darum empfehlen wir den Eltern, ein warmes Essen für ihre Kinder zu bestellen.“ Und das könne im Bedarfsfall auch mit Mitteln der Bürgerstiftung geschehen.

Der Ladies’ Circle Peine unterstützte das Projekt in diesem Jahr mit einer Spende in Höhe von rund 5000 Euro, weitere 8000 Euro kamen von den Paten zusammen. Wer die Arbeit der Bürgerstiftung fördern möchte, kann sich über die Homepage www.buergerstiftung-peine.de informieren.

Von Dennis Nobbe