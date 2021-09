Peine

Sie sind als rettende Helfer im Einsatz, engagieren sich für ältere Menschen und Kinder. Menschen im Ehrenamt halten die Gesellschaft zusammen. Über ihre freiwillige Arneit informierten am Samstag zahlreiche Organisationen. Bei der Ehrenamtsbörse auf dem historischen Marktplatz machten sie auf das Ehrenamt aufmerksam. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft von Landrat Franz Einhaus.

Gabriele Daniel und Sonja Hoffmann vom Paritätischen hatten die Veranstaltung erneut organisiert, um auf die Bedeutung des Ehrenamtes aufmerksam zu machen und neue Mitstreiter zu gewinnen. Für einen kleinen musikalischen Rahmen sorgten die Trommelgruppe des CVJM und Sven Waida an Keyboard und Gitarre.

Ein Drittel aller Bundesbürger engagierten sich ehrenamtlich

Stellvertretend für den Landrat überbrachte Matthias Möhle (SPD) Grüße und betonte, dass der Landkreis Peine bereits die Hälfte seines Budgets für soziale Zwecke aufwende. Ein Drittel aller Bundesbürger engagierten sich bereits ehrenamtlich. Das gelte es zu unterstützen.

Zur Galerie Ohne sie wäre eine Gesellschaft kaum denkbar – ehrenamtliche Helfer sind unermüdlich im Einsatz. Weshalb sie sich engagieren, darüber berichten sie bei der Ehrenamtsbörse.

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Bürgermeisterkandidaten Klaus Saemann (SPD) und Jan-Philipp Schönaich (CDU) sowie Landratskandidat Henning Heiß (SPD) besuchten die Veranstaltung. Alle zeigten sich beeindruckt von der großen Vielfalt und unterhielten sich mit den Vertretern der einzelnen Institutionen.

Neues Projekt in Vechelde: Reparaturcafè im Gemeinschaftszentrum

Einen Stand hatte das Gemeinschaftszentrum Vechelde aufgebaut, das seit einem Jahr am Start ist. „Wir möchten gerne Angebote in der ganzen Gemeinde Vechelde fördern, aber auch selbst etwas anbieten. Ein Projekt sind die Lernräume, die wir mit der Grundschule beginnen wollen. Weitere Schulformen sollen folgen. Außerdem haben wir ein Reparaturcafè und möchten uns im Seniorenbereich engagieren“, erklärt Axel Specht, der nach fast 40 Jahren in der Jugendarbeit nach einer Möglichkeit gesucht hatte, sich ortsübergreifend in der Gemeinde Vechelde zu engagieren.

Ökogarten sucht weitere Helfer

Am Stand des Ökogartens ließen sich flauschige Langohren geduldig von Kinderhänden kraulen. Als kleinen Snack für die Kaninchen reichte Gabriele Langner immer wieder Möhrenstücke ins Gehege. „Ich bin Rentnerin und war nicht ausgelastet. Da habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Ökogarten ehrenamtliche Helfer sucht und mich sofort gemeldet. Ich wollte gerne mit Tieren und in der Natur arbeiten. Jetzt bin ich gut eineinhalb Jahre dabei und es macht sehr viel Spaß. Über weitere Helfer freuen wir uns immer“, bekräftigt sie.

Der gesamte Bereich der Ehrenamtsbörse auf dem historischen Marktplatz war aufgrund von Hygienevorlagen mit Flatterband abgesperrt. Nur an einer Stelle durfte der Platz betreten werden – unter Angabe der Kontaktdaten. Außerdem bestand Maskenpflicht.

Von Nicole Laskowski