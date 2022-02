Ehrenamtliche Seniorenbegleiter im Kreis Peine bekommen Verstärkung

Kreis Peine

Was ein Seniorenbegleiter macht, sagt schon der Name: Als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher unterstützt man in meist regelmäßigen Abständen älteren Mitbürgern in ihrem Alltag. Das kann vom einfachen gemeinsamen Kaffeetrinken bis hin zu Behördengängen reichen. 25 solcher Seniorenbegleiter sind derzeit im Kreis Peine im Einsatz, sieben davon wurden kürzlich geschult und erhielten jetzt ihre Zertifikate.

Die Schulung und Vermittlung der Begleiter läuft über den Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises. Mitarbeiterin Bianca Kaiser erklärt, dass seit 2012 insgesamt 85 Ehrenamtliche geschult worden seien. Eine davon ist Cornelia Schlüter, die schon seit mehr als zehn Jahren älteren Menschen hilft. „Man muss sich in die Menschen hineinversetzen können, das Vertrauen wächst mit den Jahren“, weiß sie aus Erfahrung.

Freude ist der schönste Dank

Seit vergangenem Sommer begleiten die sieben neuen Ehrenamtlichen „ihre“ Senioren. Darüber hinaus absolvierten sie im Herbst 30 theoretische Schulungsstunden – jetzt dürfen sie sich „ausgebildete DUO-Seniorenbegleiter“ nennen. Veronika Stangneth ist seit einiger Zeit in Altersteilzeit und wollte anderen etwas Gutes tun. Also entschied sie sich, Seniorenbegleiterin zu werden. „Und wenn die alte Dame, die ich begleite, am Ende des Tages an der Tür steht und sich über den Besuch gefreut hat, ist dies der schönste Dank“, sagt Stangneth.

„Ich habe nicht das Gefühl, etwas von meiner Zeit zu opfern“

Gleich zwei ältere Damen, die zusammen wohnen, betreut Elke Heinzel. „Die Besuche sind auch für mich schön. Ich gehe gern dorthin und habe nicht das Gefühl, etwas von meiner Zeit zu opfern“, schildert die Seniorenbegleiterin. Ebenfalls frisch ausgebildet ist Ulrich Eckhardt: Er hilft einem älteren Herrn derzeit beim Verkauf des Eigenheims. „Wir sehen uns jede Woche einmal, manchmal gehen wir aber auch einfach zusammen einkaufen oder wir trinken einen Kaffee“, erzählt Eckhardt.

Ebenfalls ausgebildet sind jetzt Beate Meisch, Heidemarie Meyer, Werner Grygiel und Ulrike Vogelbusch. Sie alle erhielten ihre Zertifikate von Stefanie Laurion, Leiterin der Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine – diese ist Kooperationspartnerin des Seniorenbegleiter-Projekts.

Die nächste Schulung beginnt im Herbst

Wer Interesse daran hat, Seniorenbegleiter zu werden, oder auch selbst nach einer Begleitung im Alltag sucht, kann sich an den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Landkreis Peine wenden. Erreichbar ist dieser unter Telefon (0 51 71) 4 01 91 00. Die Sprechzeiten sind montags von 8.30 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr. An Dienstagen bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt einmal im Montag in jeder Gemeinde des Landkreises Beratungen an. Es gelten die Sprechzeiten der jeweiligen Gemeinde. Die nächste Schulung ist im kommenden Herbst geplant, und zwar am 22. und 29. Oktober sowie5. bis 12. November.

Von Dennis Nobbe