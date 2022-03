Kreis Peine

In den kommenden Tagen, wenn die Nächte milder werden, wandern wieder tausende von Amphibien von ihren Winterquartieren zu ihren Laichgewässern. Dabei legen sie weite Strecken zurück und müssen oftmals gefährliche Straßen überqueren. Zum Schutz der Tiere lässt der Landkreis Peine zahlreiche Amphibienschutzzäune und eine Schrankenanlage aufstellen. Für die Betreuung der Zäune sowie der Schranken werden viele ehrenamtliche Helfer benötigt, die in den Morgen- und Abendstunden die Amphibienschutzzäune kontrollieren und die Tiere in Eimern sicher über die Straße tragen.

Die Amphibienwanderung dauert bis Mitte Mai

Gleichzeitig weist der Landkreis Peine darauf hin, dass die Verbindungsstraße „Zum Luhberg“ zwischen dem Sundern und Stederdorf bis voraussichtlich Mitte Mai täglich in der Zeit von 19 bis 7 Uhr durch Schranken gesperrt wird. Im Bereich Kammerwiesen/Spiegelbergstraße wird die Straße im selben Zeitraum komplett gesperrt bleiben. Die Anlieger gelangen weiterhin von einer Seite auf ihre Grundstücke. Zum Schutz der ehrenamtlichen Helfer bittet der Landkreis Peine, entlang aller Amphibienschutzzäune umsichtig und langsam zu fahren.

Hier werden Zäune aufgestellt

In diesem Jahr werden im Kreisgebiet an folgenden Stellen Amphibienschutzzäune aufgestellt: an der Verbindungsstraße Broistedt-Vallstedt (Höhe Vallstedter Tagebau), an der B 1 westlich von Bettmar, an der B 1 zwischen Denstorf und Vechelde, bei Duttenstedt am Twieholz, bei Bodenstedt im Bereich Sportanlagen/Friedhof, an der K13 südlich von Wipshausen, in Lengede am Seilbahnberg, in Peine am Herzberg und am Eixer See. Die Schrankenanlage befindet sich im Bereich Stederdorf – Gasthaus Sundern.

Besonders dringend werden Helfer für die Schutzzäune bei Vallstedt, Bodenstedt, Denstorf und Wipshausen gesucht.

Interessierte können sich an mehreren Stellen melden

Interessierte können sich bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Peine bei Sonja Lüddecke, Telefon (0 51 71) 4 01 62 11, E-Mail: s.lueddecke@landkreis-peine.de oder Matthias Bieler, Telefon (0 51 71) 4 01 62 61, E-Mail: m.bieler@landkreis-peine.de sowie unter hans-hermann.goetzke@nabu-pene.de oder (01 75) 2 82 19 57 beim Kreisverbandsvorsitzenden des Nabu, Hans-Hermann Goetzke, melden.