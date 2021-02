Eddesser (72) angeblich Glücksspielgewinner – doch zuerst sollte er zahlen

Eddesse

Ein unbekannter Täter habe sich bei einem 72-jährigen Mann telefonisch gemeldet und diesem mitgeteilt, dass er einen Gewinn von 38 000 Euro erhalten habe. Eine Auszahlung des Gewinns wäre laut Anrufer nur möglich gewesen, wenn zuvor Gutscheine über 1000 Euro erworben worden wären und die dazugehörigen Codes dem Anrufer zuvor übermittelt werden.

Letztlich entstand kein Schaden

Der Senior kam dieser Aufforderung glücklicherweise nicht an, so dass auch kein Schaden entstand. Der Vorfall ereignete sich am Montag um 11.30 Uhr. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die Internet-Seite der „Polizeilichen Kriminalprävention“ unter dem Link www.polizei-beratung.de. Dort gibt es wertvolle Tipps und Ratschläge, um die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, zu minimieren.

Niemals persönliche Daten weitergeben

Zu beachten sei demnach unter anderem: „Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt, und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.“ Unberechtigte Geldforderungen sollten dringend zurückgewiesen werden.

