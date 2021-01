Er ist in Peine aufgewachsen und freut er sich, dass er nach Stationen in München und Hannover in seine Heimat zurückkehrt: Privatdozent Dr. Sanjay Weber-Spickschen ist neuer Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Sportmedizin im Klinikum Peine. Und er hat eine Menge vor.