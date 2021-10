Peine

Sie stehen am Bahnhof und überwiegend an den Haupstraßen: Auch in Peine können ab sofort E-Roller ausgeliehen werden. In vielen Großstädten prägen sie bereits das Stadtbild. Der E-Scooter-Verleiher Bolt bietet nun auch in der Fuhsestadt die Roller an. Die mintgrünen Roller mit Elektroantrieb können per QR-Code entsperrt werden. Was sagen die Peiner dazu? Begrüßen sie den Verleih oder befürchten die Menschen, dass die E-Roller unsachgemäß abgestellt werden und die Bürgersteige blockieren?

„Ich finde es richtig gut, dass man die Roller jetzt auch in Peine ausleihen kann“, sagt Franceso Fanelli (38) aus Stederdorf. Er besitzt selbst einen Electro-Scooter. Kurz nachdem die Roller in Peine geparkt wurden, hat er einen E-Scooter gemeinsam mit seinen Kindern ausprobiert. „Das Einloggen über die App hat gut funktioniert und es macht Spaß damit zu fahren“, sagt Fanelli. Er selbst nutzt seinen Roller täglich, etwa um zur Arbeit zu fahren oder Besorgungen zu erledigen. Die Kosten für eine Ausleihe der E-Scooter in Peine findet er in Ordnung. Am ersten Tag seien seine Kinder gleich 90 Minuten gefahren. Sein Fazit: „Super, dass es die Roller jetzt auch in Peine gibt.“

Francesco Fanelli aus Stederdorf freut sich über die E-Scooter in Peine. Quelle: Ralf Büchler

Taxifahrer befüchtet mehr Unfälle

Torsten Almstedt ist skeptisch. Seit fast 40 Jahren fährt er Taxi in Peine. „Ich befürchte, dass die Roller querbeet stehen werden und die Bürgersteige und Straßen blockieren.“ Außerdem rechnet er mit Unfällen mit E-Scooter-Fahrern. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn die E-Roller nicht nach Peine gekommen wären“, sagt er. Ob die E-Scooter eine Konkurrenz zu seinen Taxifahrten sind? „Das kann ich noch nicht genau abschätzen, aber das denke ich eher nicht“, sagt Almstedt.

Taxifahrer Torsten Almstedt in Peine. Quelle: Ralf Büchler

Eine Peinerin erklärt auf Nachfrage: „Es ist in Ordnung, dass die E-Scooter in der Fuhsestadt ausgeliehen werden können.“ Sie geht nicht davon aus, dass die E-Roller stören werden. Selbst ausprobieren möchte sie die E-Scooter aber nicht. „Die sind wohl nicht so ganz einfach zu fahren.“

Ein E-Roller wurde auf einem Bürgersteig in Stederdorf abgestellt. Quelle: Ralf Büchler

So soll wildes Parken verhindert werden

Verleiher Bolt appeliert an die Nutzer, die Verkehrsregeln zu respektieren und verantwortungsbewusst zu parken. Denn das Blockieren von Bürgersteigen durch E-Scooter sorgt in vielen Städten immer wieder für Unmut. Auch um das zu verhindern, beabsichtigte die Stadt Peine mit einem gemeinsamen Vertrag, „Spielregeln“ zu vereinbaren. Und die Firma Bolt will mithilfe der App wildes Parken verhindern. So muss der E-Scooter-Fahrer am Ende seiner Fahrt ein Foto vom „Parkplatz“ mit seinem abgestellten Roller hochladen. Erkennt die App, dass der Roller unerlaubt in einer Parkanlage abgestellt werden soll, lehnt die Anwendung das Parken technisch ab.

Von Nina Schacht