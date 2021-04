Duttenstedt: So feiert Familie Darnedde Ostern trotz Corona

Duttenstedt

Das zweite Osterfest unter Corona-Bedingungen: Das hätten sich die Darneddes aus Duttenstedt vor einem Jahr nicht träumen lassen. Die PAZ durfte die fröhliche Familie in einer zwölfteiligen Serie durch die Corona-Zeit begleiten und Anteil an ihrem veränderten Leben haben. Und trotz der massiven Einschränkungen lassen sie sich auch dieses Jahr die Osterfreude nicht vermiesen. „Es ist für uns auch nicht so viel anders, als sonst“, sagt Inke Darnedde. Außerdem haben die 39-Jährige und ihr 41-jähriger Mann Lars genügend Ideen, um mit den Kindern Mathilda (9) und Frederick (5) sowie dem Familienhund James Ostern abwechslungsreich und lebhaft zu gestalten – Langeweile kommt da nicht auf.

Die Familie vermisst die Großeltern, die sie schon zu Weihnachten sich sehen konnte, und Fahrten an die Küste – und für Mathilda und Frederick ist es besonders bitter, dass schon wieder das Osterfeuer ausfallen musste. „Das ist schon ein Höhepunkt im dörflichen Leben“, berichtet Inke Darnedde. Normalerweise können die Kinder dort nach Herzenslust toben und Stockbrot backen. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch: Mit freundlichem Sponsoring der Nachbarn – einer Feuertonne – hat die Familie ihr eigenes kleines, privates Osterfeuer veranstaltet.

„Hier in Duttenstedt lebt es sich gut als junge Familie“

Überhaupt ist die Dorfgemeinschaft intakt. „Hier in Duttenstedt lebt es sich gut als junge Familie“, sagen die Eheleute. Das zeigt sich auch zu Ostern: Dann schlüpft Lars Darnedde in die Rolle des Osterhasen und verteilt heimlich Tüten mit selbst gebackenen Quarkhasen und Süßigkeiten bei Freunden und Nachbarn. Für die Erwachsenen gibt es schon mal selbst gemachten Eierlikör. Wegen der Ausgangssperre muss der Osterhase in diesem Jahr allerdings früh raus. „Sonst mache ich das immer so um Mitternacht, jetzt muss ich um 5 Uhr morgens aufstehen“, sagt der 41-Jährige. Außerdem muss er aufpassen, keinem Artgenossen über den Weg zu laufen, denn mittlerweile sind vier bis fünf Osterhasen im Dorf unterwegs.

Frederick und Mathilda beim Osterspaziergang im Wald. Quelle: privat

Den richtigen Osterhasen haben die Kinder übrigens noch nicht gesehen. „Aber im Film habe ich schon einen gesehen“, sagt Frederick. „Die Osterhasen werden in der Häschenschule ausgebildet, damit sie überall auf der Welt die Eier verteilen können“, ergänzt Mathilda im vollen Brustton der Überzeugung. Natürlich weiß die Neunjährige, dass es den Osterhasen nicht gibt, aber sie macht mit, um ihrem jüngeren Bruder den Spaß nicht zu verderben. Frederick erklärt auch, warum der Hase nicht zu sehen ist: „Das liegt am Verschwindibus.“ Mit diesem Zauber, der auch Teil der Osterhasenprüfung ist, können sich diese nämlich unsichtbar machen und schnell von einem Ort zum anderen gelangen.

Ostersonntag gibt es wieder Fleisch.

In diesem Jahr gab es für die Familie noch eine besondere Freude: Am Ostersonntag gab es wieder Fleisch. Alle haben seit Aschermittwoch Fleisch gefastet. So etwas machen die Darneddes schon seit drei bis vier Jahren. Die Idee dazu hatte Mathilda. „Das klappt eigentlich auch ganz gut“, berichtet Inke Darnedde. Nur einmal habe sie Kaffee gefastet, „das war ein Fehler“, sagt die 39-Jährige und lacht.

Von Jan Tiemann