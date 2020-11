Duttenstedt: Feuerwehr befreit eingeklemmten Bäckerei-Mitarbeiter

Duttenstedt

Dieser Arbeitstag hätte wohl angenehmer beginnen können: Am frühen Freitagmorgen hat sich ein Lehrling der Landbäckerei Grete in Duttenstedt mit der Hand in einer Maschine verfangen. Weder er selbst noch seine Kollegen konnten ihn befreien, weshalb sie die Feuerwehr alarmierten. Schließlich nahm die Geschichte aber einen glücklichen Ausgang.

Derzeit wird nachts in der Bäckerei wegen der Corona-Situation in zwei Schichten statt einer gearbeitet, erklärt Bäckermeister Dirk Grete. Die erste Schicht beginnt bereits am Abend um 19.30 statt wie sonst um 1 Uhr morgens, die zweite Schicht folgt ab 3.30 Uhr. Zu dieser gehörte auch ein 25-Jähriger, der sich im zweiten Lehrjahr befindet. Als er eine Maschine zur Teigverarbeitung reinigen wollte, geriet er mit der Hand in eines der Bänder und konnte seine Finger nicht mehr herausziehen.

Kernstadtwehr rückte mit Ausrüstung zur Unterstützung an

Zum Glück waren noch sieben Kollegen in der Bäckerei zugegen: Sie riefen die Freiwillige Feuerwehr, bei der der Alarm um 4.09 Uhr einging. Auch Grete selbst wurde informiert. „Ich habe dann gleich unseren Haustechniker alarmiert“, sagt er. Schnell waren zwölf Kameraden der Feuerwehr Duttenstedt vor Ort, Verstärkung kam von der Peiner Kernstadtwehr. „Die ist bei größeren Hilfeleistung immer mit dabei, weil sie die entsprechende technische Ausrüstung dafür hat“, erklärt Einsatzleiter Christian Hoffmann.

„Der Mann hing mit der rechten Hand in der Maschine fest“, beschreibt Hoffmann. „Wir mussten das Gerät auseinandernehmen und eine Antriebsrolle entfernen, das war nicht ganz einfach.“ Nach rund 30 bis 45 Minuten war dann aber alles schon wieder vorbei und der 25-Jährige befreit.

„Bei der Rettung hat alles wunderbar funktioniert“

Glück im Unglück: Der Lehrling hat sich nur ein paar Finger gequetscht, Schlimmeres ist nicht passiert. „Wir haben direkt nach der Sache miteinander gesprochen, er ist wohlauf“, so Grete. „Bei der Rettung hat auch alles wunderbar funktioniert.“ Zu dem Vorfall selbst sagt er: „Natürlich darf so etwas eigentlich nicht passieren, aber wie das immer so ist: Der Teufel ist ein Eichhörnchen.“ Oder anders gesagt: Auch bei harmlos aussehenden Geräten sollte man besser vorsichtig sein – sonst muss am Ende die Feuerwehr anrücken.

Von Dennis Nobbe