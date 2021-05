Duttenstedt: Brigitte und Dieter Weißer feiern Diamantene Hochzeit

Duttenstedt

Zuckersüßes Eheglück: Am Mittwoch feiern Brigitte und Dieter Weißer aus Duttenstedt ihren 60. Hochzeitstag. Zur Feier der Diamantenen Hochzeit will der ehemalige Bäckermeister seine Frau mit seinem berühmten Zucker-Butter-Kuchen verwöhnen. Beide können zusammen auf viele ereignisreiche Jahre zurückblicken.

Dieter Weißer ging damals mit dem festen Vorsatz „jemanden kennenzulernen“ zum Tanzen in den Braunschweiger Prinzenpark. „Das hat ja auch geklappt“, sagt er lächelnd und blickt seine Frau an. „Sie war so hübsch, sie ist mir sofort aufgefallen“, meint der 88-Jährige. Auch Brigitte Weißer erinnert sich gern an den Tag zurück. „Wir haben so toll getanzt“, schwärmt die gelernte Kauffrau. Nach der Hochzeit zogen die beiden nach Bad Harzburg und führten dort elf Jahre erfolgreich eine kleine Bäckerei. „Von Anfang an konnten wir sehr gut zusammen arbeiten und sind auch in unserer Beziehung sehr harmonisch“, verraten die beiden.

Schon bald vervollständigten zwei Söhne die Familie. Ein gutes Angebot für einen Bauplatz führte sie schließlich nach Duttenstedt. Dieter Weißer arbeitete dann als Außendienstmitarbeiter der Mühle und war ein gefragter Schaubäcker bei Events seiner Firma. Brigitte Weißer wurde Korrekturleserin bei der Peiner Allgemeinen Zeitung. Auch jetzt gehört für die beiden zu einem gelungenen Frühstück das Lesen der PAZ dazu.

Reisen nach Singapur, Italien und in die schlesische Heimat

Die Großeltern von vier Enkelkindern und einer Urenkelin haben sich in Duttenstedt ein schönes Heim mitsamt Garten geschaffen. Hier verbringen sie gemeinsam gern ihre Zeit. Früher haben sie die Welt erkundet und können so manche spannende Geschichte erzählen. Ob die Fahrt mit dem „Bummelzug“ von Singapur nach Kuala Lumpur, die Reisen in ihre jeweilige Heimat nach Schlesien und Ostpreußen oder die Fahrt ans italienische Podelta – von überall brachten Weißers schöne Erinnerungen mit.

Viel Freude finden die beiden Rentner in ihrer Familie. „Wir sind sehr innig miteinander und vermissen uns zurzeit sehr“, sagt die 81-jährige „Vielleserin“ und hofft auf ein baldiges Ende der Corona-Zeit und ein Wiedersehen. Ob ihr Mann dann eine seiner berühmten Torten backt, steht nicht fest, aber sicherlich werden sich alle viel zu erzählen haben. „Darauf freuen wir uns“, ist sich das Jubelpaar einig.

Von Grit Storz