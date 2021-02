Dungelbeck

Vor dreisten Betrügern warnt Heino Clement von der Dungelbecker Gärtnerei Aleks Vala. Er hat ein Schreiben der angeblichen Firma „Stadt Marketing“ per Mail erhalten, die drei teure Anzeigenaufträge für eine Werbeanzeige anbieten. Dabei ist eine Anzeige von Aleks Vala schon eingeklinkt, die schon in anderen Publikationen erschienen ist. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

Clement sagt: „Das kriminelle Schreiben ist wirklich geschickt gemacht, denn das Abdrucken unserer Original-Anzeige mit Schriftzug und Logo täuscht vor, dass wir bereits beim auf den ersten Blick seriösen ,Stadt Marketing“ inseriert haben und es lediglich um eine Verlängerung geht. Da ist man beim flüchtigen Lesen geneigt, den Brief schnell zu unterschreiben, und an die angegebene Nummer zu faxen.“ Doch Vorsicht: Dann fallen hohe Kosten an, denn wer unterschreibt, verpflichtet sich, dreimal den Anzeigenpreis von 499 Euro, die Farbpauschale von 199 Euro, die Satzpauschale von 299 Euro und die Versandpauschale von 34,50 Euro zu zahlen. Das macht insgesamt etwa 3094 Euro.

Fremde Frau hat angerufen

Natürlich erfährt man auf dem Schreiben nicht, wer „Stadt Marketing“ wirklich ist, und die angegebene Telefonnummer ist nicht zu erreichen. Nur unten auf dem Brief erkennt man im Kleingedruckten, dass das Schreiben aus dem türkischen Kayseri stammt. Der Dungelbecker erklärt: „Außerdem wird in der Mail von einer gewissen Sonja Fröhlich eine Frist bis zum 31. Januar 2022 gesetzt. Da haben sie wahrscheinlich die Jahreszahl falsch eingetragen und meinen eigentlich 2021.“ Und richtig: Jetzt habe den Dungelbecker eine fremde Frau angerufen, „die im Auftrag von ,Stadt Marketing’ deutlich machte, dass schnell unterschrieben werden muss“. Das habe Clement natürlich nicht getan. Und ihren Namen habe die Dame natürlich auch nicht am Telefon nennen wollen. Er warnt eindringlich vor diesen kriminellen Machenschaften und empfiehlt anderen Firmen, „den Brief sofort wegzuwerfen oder die Mail sofort zu löschen“.

Kriminelle Serienbriefe

Der Polizei sind diese Art von kriminellen Serienbriefen bekannt, die laut Polizeisprecher Matthias Pintak „wellenartig immer wieder mit neuen Absendern auftauchen“. Seine Empfehlung lautet an die Unternehmen: „Niemals unterschreiben! Und bei Fragen bitte Kontakt mit der Polizeiwache unter Telefon (0 51 71) 99 90 aufnehmen.“

Und auch deutsche Fachanwälte warnen: Viel zu häufig würden leider Unternehmen solche fingierten Rechnungen unterschreiben und bezahlen. Dieses kriminelle Geschäftsmodell werde Kölner Masche genannt, weil zum ersten Mal in Köln gegen diese Art von Betrug ermittelt wurde. Immer wieder treffe es vor allem Gewerbetreibende, Freiberufler und Vereine, die in der Vergangenheit regelmäßig in einer von Dritten herausgegebenen Stadt- oder Straßenkarte, zum Beispiel von der Gemeindeverwaltung, inseriert hatten. Sie würden dann wie die Dungelbecker Gärtnerei dieses Schreiben und einen Telefonanruf erhalten. Der Rat der Anwälte dazu: ignorieren und Finger weg!

Von Thomas Kröger