Dungelbecker Pastor: „Eine ganz andere Brotsorte“

Kreis Peine

Beim letzten Umzug war es soweit: Die Großmutter meiner Frau hat uns ein Familienerbstück vermacht, das in unserem neuen Zuhause seinen Platz finden sollte. Ein schöner, handgearbeiteter Brotteller aus Holz steht bei uns seitdem auf dem Küchentisch. Das dunkle Holz harmoniert mit den unterschiedlichen Farben der Brotsorten und macht das frische Brot optisch manchmal noch köstlicher. In den Rand des Tellers ist die Brot-Bitte aus dem Vaterunser geschnitzt: „Unser täglich‘ Brot gib uns heute“. Die kunstvolle Gestaltung des Tellers zeigt, wie wichtig Brot früher als Lebensmittel war. Und der Teller erinnert mich daran, dass das auch heute noch so ist.

Andreas Bartoll, Pastor in der St.-Johannis-Kirchengemeinde Dungelbeck und Schulpastor am Ratsgymnasium Peine. Quelle: Privat

Abendbrot, da steckt es schon im Namen drin. Und einem klassischen Abendbrot ohne Brot würde auch bei den leckersten Aufschnitten etwas ganz Entscheidendes fehlen. Seinen ganzen Geschmack entwickelt Brot aber erst, wenn man es richtig lange kaut. Im Johannesevangelium sagt Jesus: „Ich bin das Brot des Lebens“. Ein Satz an dem man auch lange kauen kann, aber der einen auf den Geschmack bringt, wer Jesus ist und was er für uns sein will. Eine ganz andere „Brotsorte“, eine, die nicht nur den Hunger stillt, sondern satt und zufrieden macht. Eine, die auf jeden Teller passt, auch auf solche ohne Sinnspruch, weil diese Brotsorte selbst Sinn gibt. Aber eben eine, die man gut kauen muss. Und die einen dafür mit einem himmlischen Geschmack belohnt.

