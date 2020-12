Dungelbeck

Der Ideenreichtum von Heinrich Peyers aus Dungelbeck ist unerschöpflich: Er sammelt seit vielen Jahren medizinische Geräte, Spionagewerkzeuge und Waffen aus aller Welt. Seine Sammlung, die mittlerweile zwei Scheunen und einen Dachboden füllt, möchte er für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Peyers wünscht sich, Räumlichkeiten im Kreis Peine zu finden, in denen wechselnde Dauerausstellungen organisiert werden können.

„Ich habe in der Vergangenheit schon zwei Mal im Kreismuseum und mehrere Male im Klinikum Peine ausgestellt“, berichtet Peyers, der zu DDR-Zeiten als Medizintechniker tätig war. An beiden Orten würde er in Zukunft gerne wieder Ausstellungen anbieten. Angefragt habe er noch nicht, wegen der Corona-Krise würden seine Pläne ohnehin ausgebremst werden. Interessant als Ausstellungsraum sei für Peyers aber auch das alte Gefängnis am Burgberg.

„Die bunkerartige Athmosphäre passt zur Präsentation der originalen Spionagewerkzeuge der ehemaligen Stasi“, sagt der Dungelbecker Sammler. Die Stadt Peine habe seine Idee befürwortet. „Die hierzu geführten und von Bürgermeister Klaus Saemann unterstützten Gespräche mit dem Eigentümer führten leider nicht zum Ziel, weil das Wunschobjekt nicht zur Verfügung stand und auch immer noch nicht steht“, bestätigt Petra Neumann, Sprecherin der Stadt Peine.

Heinrich Peyers hat genaue Vorstellungen, wie seine Ausstellungskonzepte aussehen könnten. „Ein mögliches Thema ist die Geschichte der Medizin“, so der Sammler. In seinem Fundus befinden sich Geräte aus dem Mittelalter bis zur heutigen Zeit. Weitere Themen für Ausstellungen könnten die Entwicklungsgeschichte der Klammernaht oder Wirtschaftsspionage sein. „Nicht nur originale Werkzeuge von der ehemaligen Stasi, sondern auch vom US-amerikanischen Sicherheitsdienst aus der Zeit des Kalten Krieges könnte ich für dafür beisteuern“, erklärt Peyers. Der interessante Aspekt dabei sei, dass viele der damaligen Spionagewerkzeuge später auch in der Medizin verwendet wurden.

Interaktive Ausstellungen

Damit die Besucher nicht nur stille Beobachter sind, sollen die Ausstellungen auch interaktiv gestaltet werden. Die menschliche Anatomie wird durch den fünf Meter langen Wohnwagen in Peyers Sammlung veranschaulicht. Er hat das Innere eines Wohnwagens so umgebaut, dass es wie das Innenleben eines menschlichen Körpers aussieht. Die Organe und ihre Funktionen können auf daneben angebrachten Zetteln nachgelesen werden. „Dazu passende Audiodateien gibt es auch, sie können über Kopfhörer angehört werden, während man durch den Wohnwagen geht“, erzählt Peyers.

Führungen, Vorträge und Live-Operationen

Thematisch passende Führungen durch Ausstellungen würde Peyers auch anbieten. Für Vorträge möchte er Gastreferenten aus dem Gesundheitswesen einladen und mit Chefärzten simulierte Operationen an selbstgebauten Puppen vorführen. „Dafür können mir Organe von Schlachtvieh zur Verfügung gestellt werden, die keine Verwendung mehr haben – sie werden ausgewaschen und in die Puppe gesetzt“, schildert der Dungelbecker. Mithilfe einer Pumpe würden die Organe durchblutet werden. „Das Zusehen ist nicht nur für Personen vom Fach interessant“, sagt Peyers.

Die Live-Operationen können auch kindgerecht durchgeführt werden: Die Organe bestehen dann aus Schaumstoff. „Kinder könnten dabei helfen, wie zum Beispiel in der Speiseröhre stecken gebliebene Gummibärchen heraus geholt werden“, erklärt Peyers. Auf spielerische Art und Weise würden junge Zuschauer an die Medizin herangeführt werden. „Dadurch kann Kindern vermittelt werden, wie wichtig der Beruf des Arztes ist“, bekräftigt der Dungelbecker im Hinblick auf den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Bevor seine Pläne wieder Auffahrt gewinnen könnten, müsse das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie allerdings erst abflauen.

