Immer wieder werden Fernsehteams auf das Sammelsurium des Dungelbecker Spionage-Experten Heinrich Peyers aufmerksam. Er sammelt seit Jahrzehnten Spionage-Werkzeuge, Waffen, Fotografien und Fachliteratur aus aller Welt. Zu seiner Sammlung gehören unter anderem Werkzeuge, die von der ehemaligen Staatssicherheit ( Stasi) der DDR verwendet wurden.

Warum das Fernsehteam des NDR wieder seinen Weg nach Dungelbeck fand, erklärte Peyers bei einem Gespräch mit der PAZ. Am Mittwoch, 18. November, ist der Schauspieler Ingo Naujoks aus der Krimiserie „Morden im Norden“ auf dem roten Sofa der NDR-Sendung DAS! zu Gast. „Dazu führe ich zum Thema Kriminalistik Waffen vor, die als alltägliche Gegenstände getarnt wurden“, sagt Peyers.

Waffen als Lippenstift und Haarbürsten getarnt

„Ich habe in meiner Sammlung zum Beispiel einen schießenden Lippenstift, eine Haarbürste, in der ein Dolch versteckt ist und einen Koffer, mit dem geschossen werden kann – dieser wird auch heute noch vom Bundesnachrichtendienst genutzt“, sagte Peyers bei einem Rundgang durch seinen Dachboden. Die Lippenstift-Waffe sei ein Nachbau des originalen Werkzeuges, das vorwiegend von der CIA zur Zeit des Kalten Krieges in den 1950er Jahren verwendet wurde. „In der Geschichte der Spionage spielen Frauen als Mittel der verdeckten Mission schon lange eine große Rolle“, erklärte der Hobby-Sammler.

Zur Galerie Ein TV-Team war bei dem Dungelbecker Spionage-Experten zu Gast und nahm Video-Aufnahmen von getarnten Waffen auf.

Der als Haarbürste getarnte Dolch sei ebenfalls eine gängige Waffe von Spionen der CIA gewesen. „Das Werkzeug besteht aus Carbon und konnte dadurch durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen geschmuggelt werden“, sagte Peyers. Seine Sammlung umfasst auch mehrere Werkzeuge, die augenscheinlich wie Koffer aussehen. Werden die Taschen geöffnet, findet man aber kein Reisegepäck vor. „Die Waffe im Inneren ist zwar ein Imitat, verdeutlicht aber das Prinzip“, erläuterte der Dungelbecker. Durch die Betätigung eines Auslösers könne durch den Koffer geschossen werden.

Infrarot-Gerät und Schlüsselloch-Kamera der Stasi

Eines der wichtigen Geräte für die Spionage in der Stasi der ehemaligen DDR war unter anderem ein Infrarotgerät, das Wärme gemessen hat. „Damit wurden zum Beispiel Fahrzeuge kontrolliert, in denen sich mutmaßlich Personen versteckt haben, die sich über die Grenze schmuggeln wollten“, sagte Peyers, der zu Zeiten der DDR als Medizintechniker tätig war. Ein weiteres Spionage-Instrument der Stasi sei die Schlüsselloch-Kamera gewesen. Beide Geräte haben damals auch in der Medizin eine große Rolle gespielt. „Innere Blutungen konnten durch das Infrarot-Gerät ausfindig gemacht werden und die Schlüsselloch-Chirurgie ist eine Technik, die noch bis heute erfolgreich angewandt wird“, berichtete der Dungelbecker Spionage-Experte.

Als die Stasi mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 aufgelöst wurde, konnte sich Peyers viele Spionage-Werkzeuge und Waffen sichern. Eines der ältesten Geräte, das für die Sendung am Mittwoch aufgenommen wurde, ist eine Überwachungstechnologie aus dem Ersten Weltkrieg. „Um den Feind auszuspionieren wurden damals Luftbilder mithilfe von Tauben angefertigt“, sagte Peyers. Diese Methode könne als Vorreiter der heutigen Drohne gesehen werden. Peyers Sammlung erstreckt sich mittlerweile über drei Scheunen. Er träumt davon, einen dauerhaften Ausstellungsplatz im Kreis Peine jenseits dieser Lagerräume zu finden.

