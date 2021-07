Dungelbeck: Ortsrat begrüßt Supermarkt-Neubau

Dungelbeck

Geschlossenheit im Dungelbecker Ortsrat: Der Neubau des Nahversorgers in Dungelbeck als Nachfolger für den NP Markt wurde einhellig begrüßt und somit auch die zeitnahe öffentliche Auslegung der Pläne. Eine Zustimmung der weiteren Gremien des Rates der Stadt Peine sei empfohlen worden, berichtete Ortsbürgermeister Rainer Hülzenbecher (SPD).

Ein weiteres Thema der jüngsten Ortsratssitzung war der Fortschritt der Umbauarbeiten in der Grundschule zur Ganztagsschule. Dabei wurde auch eine Verbesserung des Schulhofes mit Spielgeräten erörtert. Eine besondere Initiative des Fördervereins zum Thema Schulhof soll mit der Verwaltung und Ortsrat im Dialog weitergeführt werden.

Diskutiert wurde über das innerörtliche Verkehrsaufkommen. Hier regte das Gremium Vergleichsmessungen beziehungsweise vereinzelte Messungen an verschiedenen Stellen an. Ein besonderes Augenmerk lag auch auf der B 65 wegen der hohen Geschwindigkeit der Autos am Ortseingang.

Die Vergabe der Haushaltsmittel wurde einstimmig beschlossen. Mit den aufgestellten Bänken am Ortsrand, die in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und privaten Spender erfolgte, sei eine besondere Initiative für Dungelbeck gelungen, erklärte Hülzenbecher. Ein entsprechender Zuschuss wurde genauso beschlossen wie die Anschaffung aktueller Bücher für das Bücherhäuschen am Bruchweg 2.

Von der Redaktion