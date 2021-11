Die Fassade des Jugendtreffs an der Grundschule in Dungelbeck ist von Unbekannten mit Farbe besprüht worden. Die Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden.

Polizei sucht Zeugen - Dungelbeck: Graffiti an der Grundschule

