Dungelbeck

Der Heimatverein Dungelbeck hat einen Kalender für das kommende Jahr gestaltet: Mit alten, aber auch neuen Ansichten von der Ortschaft und seinen Bewohnern sowie markanten Gebäude und Schauplätzen sind die Kalenderblätter gestaltet. Die Bilder stammen aus dem Fundus von Ilse Horstmann und Walter Kühne. Der Kalender ist an mehreren Verkaufsstellen ab sofort erhältlich.

„Seit 2007 gibt es jedes Jahr einen Kalender mit historischen Kalenderblättern und schriftlichen Erläuterungen“, berichtet Walter Kühne, erster Vorsitzender des Heimatvereins Dungelbeck. 100 Exemplare wurden gedruckt. Passend zur kalten Jahreszeit zeigt das Januar-Blatt die Winterlandschaft am Kiesteich. Auf dem nächsten Kalenderblatt ist die Dungelbecker Kläranlage zu sehen, die 1967 ihren Betrieb aufnahm. Sie wurde 19 Jahre später an die zentrale Kläranlage der Stadt Peine angeschlossen.

Älteste Aufnahme von 1920

„Eine der ältesten Aufnahmen wurde um 1920 vor dem ehemaligen Wohnhaus Grobe aufgenommen“, sagt Kühne. Ein weiteres historisches Bild zeige, wie die Straße Festanger damals aussah. Der Abschnitt zwischen dem neuen Weg und dem Sportplatz war früher mal ein Feuchtgebiet.

Eine Aufnahme des Männerchores Pisserdohlen zeigt die Mitglieder verkleidet als alte Germanen bei einem Auftritt um 2000.

Erlös für Projekt des Heimatvereins Dungelbeck

Der Heimatkalender ist zum Preis von 7,50 Euro erhältlich. Er kann bei der Landfleischerei Finke und Osterloh an der Schmedenstedter Straße 30, im Hofladen Henning Peyers an der Alten Landstraße 14 sowie bei Walter Kühne, An der Neuen Forst 34, erworben werden. „Der Erlös kommt dem Heimatverein Dungelbeck zugute“, sagt Kühne. Der Vorstand plane, vor der Kirchengemeinde St. Johannis im Kirchwinkel eine Infotafel aufzustellen. „Hier können Interessierte künftig nachlesen, wie Dungelbeck entstand“, erklärt der Vorsitzende.

Von Nathalie Diana