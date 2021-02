Kreis Peine

Der Wasserverband Peine rät, Wasserzähler jetzt auf Schäden zu kontrollieren. Die letzten Frost-Tage haben vermehrt den Wechsel von beschädigten Wasserzählern erfordert. Diese waren an nicht isolierten Standorten oder durch Zugluft vom Frost beschädigt worden. Bereits 15 solcher durch Frost beschädigten Messinstrumente musste die Bereitschaft des Wasserverbands Peine am vergangenen Wochenende austauschen. Da es jetzt taut, sollten vor allem auch die Wasserzähler in unbewohnten Objekten vorsorglich kontrolliert werden, raten die Fachleute des Wasserverbands Peine. Denn durch einen frostbeschädigten Zähler kann es zum ungebremsten Wasseraustritt kommen, wenn das Eis, das sich im Zählerinnern gebildet hat, schmilzt und den Weg freigibt.

Von Redaktion