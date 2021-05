Neue Infos der Polizei zur Festnahme der mutmaßlichen Drogenhändler (48 und 34) am Freitag in der Kleingartenanlage am Herzberg. Während die im Auto entdeckten 30 Kilo Marihuana einen Wert von 80 000 Euro haben, beträgt das Bargeld aus dem Motorraum exakt 135 000 Euro.