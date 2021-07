Drive-In-Ausbildungsbörse der BBS Peine: Donnerstagnachmittag geht es los

Vöhrum

Die Berufsbildenden Schulen in Vöhrum bieten am Donnerstag eine Drive-In-Ausbildungsplatzbörse auf dem Parkplatz des BBS-Geländes an. Von 17.30 bis 19.30 Uhr können Schüler auf unkompliziertem Weg mit regionalen Firmen in Kontakt treten, die Ausbildungsstellen anbieten. Mehr als 50 freie Stellen sollen dabei im Angebot sein.

Die Auswahl für die Jugendlichen ist vielfältig: Berufe in den Bereichen Handwerk, Gesundheit und Pflege, Logistik und Kaufmännisches sind mit dabei. „Auffällig ist diesmal, dass bei den Jugendlichen gerade handwerkliche Berufe wieder vermehrt nachgefragt werden“, sagt Mitorganisator Andreas Brunken, Lehrer der Fachschule Betriebswirtschaft und Koordinator Berufsorientierung an der BBS.

Fachkräfte fehlen derzeit in mehreren Bereichen

Und genau das sei gut, denn in der Handwerksbranche herrsche derzeit ein Mangel an Fachkräften. Doch auch im Einzelhandel – speziell im Bereich Lebensmittel – und in der Pflege sei Nachwuchs gerade sehr gefragt.

Es ist übrigens bereits die zweite Veranstaltung dieser Art: Schon 2020 bot die BBS eine Drive-In-Ausbildungsbörse an – mit großem Erfolg. Und auch in diesem Jahr habe es zahlreiche Anmeldungen seitens der Jugendlichen gegeben, freut sich Brunken. Wie aber genau funktioniert das Drive-In-Prinzip? Mitarbeiter der Betriebe kommen mit Firmenwagen auf den Parkplatz vorgefahren, an ihren Stellplätzen präsentieren sie sich mit Info-Material und in persönlichen Gesprächen. Die Schüler können diese Stationen aber auch zu Fuß abgehen – für sie ist ein „Drive In“ optional.

Einige Betriebe hätten ihre Ausbildungsplätze für den Sommer zwar schon vergeben, doch längst nicht alle, stellt Brunken klar. Allein durch die Corona-Pandemie habe es diesbezüglich etliche Verzögerungen gegeben. Darum sei „noch alles möglich“.

Von der Redaktion