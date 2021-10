Dreimal so viel Platz wie bisher: „Eulies“ zieht ins Peiner Rother-Haus

Peine

Wir lüften das Geheimnis von abgehängten Schaufenster-Scheiben und zwei emsigen Einzelhändlern, die derzeit häufig in Handwerker-Latzhose und Arbeitsstiefeln in Peines Fußgängerzone zu sehen sind, weil sie sägen, bohren und malern: Lars Kückelhahn und Nils Willmann erweitern „Eulies Spielwaren“ und wollen noch in diesem Jahr mit ihrem beliebten Spielwarengeschäft auf neuer und größerer Fläche im ehemaligen Rother-Haus eröffnen. „Da unser Mietvertrag ausläuft und direkt gegenüber im Herzen der Peiner Innenstadt die geeignete Ladenfläche leer stand, haben wir die Chance genutzt und wagen jetzt mit Mut zum Risiko den Schritt auf eine größere Fläche“, bestätigten die beiden Geschäftsführer.

Das Geschäft wächst von 350 auf mehr als 1000 Quadratmeter

Nils Willmann (links) und Lars Kückelhahn sind derzeit kräftig am Renovieren im Rother-Haus. Familie und Freunde helfen. Quelle: privat

Rund 350 Quadratmeter misst ihr derzeitiges Geschäft an der Breiten Straße 20/21. Künftig können sich die „Eulies“-Inhaber auf einer Fläche austoben, die mit mehr als 1000 Quadratmetern über zwei Etagen fast dreimal so groß ist. „Klar, das ist ein Risiko“, sagt Lars Kückelhahn, doch die positiven Resonanzen auf ihr bisheriges Geschäft und die Nachfrage nach weiteren Angeboten hätten sie in dem Entschluss bestärkt. „Die Peiner Bevölkerung wünscht es sich. Man kann es ein wenig mit der Bundestagswahl vergleichen: Wir haben quasi einen Auftrag bekommen“, verdeutlicht Kückelhahn schmunzelnd.

Mehr Lagerfläche und mehr Kunden-Erlebnis

Im März 2019 waren die gebürtigen Peiner mit „Eulies Spielwaren“ im ehemaligen Schuhhaus Rose als Neulinge im Einzelhandel gestartet – und durften sich über reichlich Lob für ihre Kreativität freuen, wenn sie zum Beispiel Spielzeug-Bagger in einem Video direkt neben einem richtigen XXL-Bager auf der Lindenquartier-Baustelle präsentierten. Nach fast drei Jahren folgt nun der Umzug aus gleich mehreren Beweggründen. Der Wichtigste: „Unsere jetzigen Räumlichkeiten bieten nicht das, was unsere Kunden verdient haben“, merkt das Geschäftsführer-Duo an. Ihnen sei aufgefallen, dass, trotz der tollen Atmosphäre im Laden, die Kunden aufgrund der beengten Situation nicht lange zum Verweilen und Stöbern bleiben wollten. Zudem habe es keinen ausreichenden Platz für die Warenannahme und -bearbeitung gegeben, keinen Personalraum, kein Büro und zu wenig Lagerfläche. „Für die Spielwarenbranche sehr wichtige Faktoren“, merken die „Eulies“-Macher an.

Von Ranzen bis Modellbau: Angebot wächst

Grafikdesigner Oliver Winkel bei der Arbeit. Er zeichnet die bunten, knuffigen Eulen-Figuren für Nils Willmann und Lars Kückelhahn, die auch im neuen Geschäft überall zu sehen sein werden. Quelle: privat

Doch künftig haben sie auf zwei Etagen so viel Platz, dass sie auch ihr Angebot erweitern und weitere Kundenwünsche erfüllen können. Unter anderem soll der Baby-Produktbereich vergrößert werden. Auch Baby- und Kleinkind-Bekleidung von Marken wie Steif und Sigikid soll angeboten werden. Das Thema Bausteine soll ausgebaut, sowie Modellbau der Marken Revell und Games Workshop in den Bestand genommen werden. Die Produkt-Bereiche Buch, Brettspiel, Kreativ und Outdoor sollen vergrößert werden. Zudem sollen Ranzen, Rucksäcke und mehr Schreibbedarf das Angebot erweitern. Verfeinert werde das Angebot durch Merchandise-Artikel von beliebten Filmen, Games und Serien. „Der Besuch soll zu einem noch größeren Erlebnis werden. Insgesamt soll es ein kleines Kaufhaus für die wichtigsten Menschen in unserer Gesellschaft sein“, verweisen die „Eulies“-Macher auf die Kinder, die sich auch weiterhin beliebte Geschenkeboxen für Geburtstage oder andere besondere Anlässe zusammenstellen können.

Im neuen Geschäft können sich aber nicht zuletzt Mütter mit Buggys oder ältere Kunden mit Rollator über großzügige Gänge, Sitzmöglichkeiten und einen Fahrstuhl freuen. Damit auch der neue Standort den „Eulies“-Charme behält, arbeiten Lars Kückelhahn und Nils Willmann wieder mit Grafikdesigner Oliver Winkel zusammen. Eulen in Ritterrüstung, Eulen mit Schulranzen: Er zeichnet zum Beispiel die knuffigen, bunten Figuren, die überall im Geschäft an Wänden und Decken kleben werden.

Nils Willmann und Lars Kückelhahn in ihrem derzeitigen „Eulies“-Geschäft in der Peiner Fußgängerzone. Sie freuen sich auf die viel größere Fläche im neuen Laden. Quelle: Ralf Büchler

Umzug noch vor Weihnachten geplant

Zusammen mit Familien und Freunden renovieren die „Eulies“-Geschäftsführer derzeit die Räume, in denen bis Mai 2019 die Kette Vögele Bekleidung verkaufte. Gerade wird Holz für den Tresen zugesägt oder alte Halogenleuchten gegen energieeffiziente LED-Lampen ausgetauscht. „Wir erwecken das Gebäude quasi aus dem Dornröschenschlaf.“ Vor dem Weihnachtsgeschäft wollen Lars Kückelkahn und Nils Willmann mit „Eulies“ umgezogen sein.

Mit ihrer Vergrößerung wollen sie auch ein Zeichen für Peine und eine funktionierende Innenstadt als Zentrum und Mittelpunkt für Begegnungen, Kultur und Miteinander setzen. „All das kann das Internet nicht ersetzen. Genau hier ist der inhabergeführte Einzelhandel mehr gefordert als je zuvor. Daran glauben wir mehr als alles andere und ziehen mit unserem Umzug, als weiterhin unverbesserliche Optimisten, in den Kampf gegen den Onlinehandel“, betonen sie. Sie wollen zeigen, dass es sich lohnt, für seine Heimatstadt zu kämpfen.

Von Christian Meyer