Gleich fünf Corona-Fälle mehr als am Vortag vermeldete der Landkreis Peine am Donnerstag. Drei davon stammen aus dem Massentest des Peiner Seniorenheims „Haus am Stadtpark“, in dem das Gesundheitsamt am Mittwoch Abstriche von rund 90 Bewohnern und 80 Mitarbeitern genommen hatte.