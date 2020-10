Drei neue Coronafälle: Stederdorfer Kita „Abenteuerland“ schließt

Stederdorf

In der städtischen Kita „ Abenteuerland“ in Stederdorf hat es drei neue positive Corona-Tests gegeben. Vom Gesundheitsamt sollen nunmehr alle Kinder und Mitarbeiter der Einrichtung getestet werden. Bereits am Montag bestätigte Stadtsprecherin Petra Neumann, dass sich eine Mitarbeiterin in der Kita Abenteuerland in Stederdorf mit dem Coronavirus infiziert hat. Der Empfehlung des Gesundheitsamtes folgend schließt die Stadt Peine die Einrichtung vorerst bis einschließlich Freitag, 30. Oktober.

„Wir konnten die Eltern im Laufe des Dienstags über die bevorstehende Schließung informieren“, sagt Kita-Leiterin Marion Bordtfeldt. „Natürlich sind die Eltern ebenso wie wir angesichts der aktuellen Entwicklung betroffen. Sehr froh und dankbar sind wir aber für das große Verständnis, das uns für die Schließung entgegengebracht wurde.“

Die Stadtverwaltung hat angekündigt, über das weitere Vorgehen zu informieren. Für etwaige Nachfragen steht Christian Hagedorn als zuständiger Abteilungsleiter im städtischen Amt für Bildung und Kultur unter Telefonnummer (0 51 71) 4 92 00 zur Verfügung.

Von Jan Tiemann