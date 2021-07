Kreis Peine

Eine Zusammenkunft, die Feuerwehr-Herzen höher schlagen ließ, gab es am Sonntag auf dem Gelände der Feuerwehr in Peine: Zurzeit stammen alle drei im Landkreis vorhanden Drehleitern aus einer Baureihe des Herstellers Magirus. In Reih und Glied präsentierten sich die Fahrzeuge bei einem ungewöhnlichen „Geschwistertreffen“. Die Feuerwehren Vechelde-Wahle und Kernstadt Peine berichten auf ihren Facebook-Seiten darüber.

Und das Interesse ist riesengroß: Allein der Beitrag der Vechelder wurde bis Dienstagmittag bereits mehr als 24 000 Mal gelesen, es gab mehr als 3000 Interaktionen wie Teilungen, Bildbetrachtungen und zudem 500 Likes. „Derzeit findet der Beitrag deutschlandweit und sogar darüber hinaus ein lebhaftes Interesse“, freut sich Martin Hanne von der Feuerwehr Vechelde-Wahle.

Hintergrund: Die Drehleiter der Kernstadtwehr befindet sich aktuell beim Hersteller, der Firma Magirus in Ulm. Dort steht die alle zehn Jahre fällige „große Inspektion“ an, bei der sämtliche Hydraulikleitungen getauscht und weitere Überprüfungen und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Für den Zeitraum dieser Maßnahme steht der Feuerwehr Peine ein Leihfahrzeug zur Verfügung. Daraus ergibt sich eine Besonderheit, die möglicherweise einmalig ist: „Erstmals und vermutlich auch letztmals sind die drei Drehleitern im Landkreis Peine aus einer Baureihe“, schreibt die Feuerwehr Vechelde-Wahle auf ihrer Seite.

Fototermin bei der Feuerwehr in Peine

Diese Gelegenheit wurde am Sonntag dazu genutzt, um die „Geschwister“ vor dem Feuerwehrhaus in Peine aufzustellen und zu fotografieren. Eine Drehleiter ist in Vechelde-Wahle stationiert, eine steht der Werkfeuerwehr der Peiner Träger zur Verfügung, und die dritte der Stadt Peine.

Alle Fahrzeuge stammen aus der Magirus-Niedrigbau-Serie

Alle drei Drehleitern sind aus der Niedrigbau-Serie der Ulmer Firma Magirus. Die Drehleiter niedriger Bauart wurde 1979 für die Feuerwehr München entwickelt, um durch Einfahrten mit beschränkter Durchfahrthöhe auch Hinterhöfe erreichen zu können. Sie wurde 1980 auf der Messe Interschutz vorgestellt, entwickelte sich in der Folge zu einem Verkaufsschlager und fand im In- und Ausland weite Verbreitung. Die Hubrettungssätze sind auf einem speziellen Iveco-Fahrgestell aufgebaut und sind von besonders niedriger und schmale Bauart: Die Fahrzeughöhe beträgt nur 2,90 Meter, die Breite 2,40 Meter. Die Durchfahrthöhe ist knapp unter 3 Metern, im Gegensatz zu 3,30 Metern bei normalen modernen Drehleitern.

Die Vechelder Drehleiter ist die älteste

„Mit dem Baujahr 1993 ist die Vechelder Drehleiter die älteste in der Runde, gefolgt vom Fahrzeug der Werkfeuerwehr (Baujahr 1997). Die jüngste ist das Leihgerät der Stadt Peine aus dem Jahr 1999. Sie wurde ursprünglich an die Feuerwehr Waldaschaff in Bayern geliefert“, erklären die Peiner Feuerwehrleute auf ihrer Facebook-Seite. Der Altersunterschied ist auch optisch erkennbar, so verfügen die beiden Peiner Drehleitern über hochgesetzte und größere Geräteräume über der Vorderachse. Bei der Vechelder Drehleiter sind noch zwei kleinere schmalere Geräteräume hinter der Vorderachse verbaut. Bei der Drehleitertechnik unterscheiden sich die drei Fahrzeuge jedoch nicht.

„In Kürze wird der Feuerwehrschwerpunkt der Stadt Peine die eigene Leiter frisch geprüft und instand gesetzt aus Ulm wieder zurückerhalten. Mit der Rückführung endet dann diese besondere Zeit dreier fast baugleicher Drehleitern im Landkreis Peine“, schreiben die Vechelder Kameraden.

Von Kerstin Wosnitza