Doch noch eine gute Saison: Es sind noch Pilze da!

Er hört das Laub rascheln, kann das Moos und die feuchte Wald-Erde riechen. Diese Ruhe, diese Luft – auch deshalb geht Detlef Emgenbroich seit fast 60 Jahren im Herbst so gerne „in die Pilze“. „Allein auf weiter Flur – es ist wunderbar. Ich bin ein Naturmensch und gerne draußen. Und es ist immer ein Erlebnis, wenn man etwas Schönes wie Pilze findet. In uns allen steckt ja doch irgendwie das Jäger-und-Sammler-Gen“, sagt der 78-Jährige.

Peine hat keinen Pilz-Sachverständigen mehr

Emgenbroich ist einer von nur 28 Pilz-Sachverständigen in ganz Niedersachsen. Und weil es auch im Landkreis Peine keinen Sachverständigen mehr gibt, berät der Gifhorner mitunter sogar Pilz-Sammler aus dem Peiner Land. „Für dieses Riesen-Flächenland Niedersachsen sind wir mit der Anzahl der Pilz-Sachverständigen absolut unterrepräsentiert“, stellt der ehemalige VW-Mitarbeiter fest. Und das ist eine Entwicklung, die dem 78-Jährigen Sorgen bereitet, auch wenn er ahnt, woran es liegt: Pilz-Sachverständige müssen alle fünf Jahre Fortbildungen besuchen, deren Kosten sie selber zahlen. Sein Einsatz ist ehrenamtlich, auch wenn er für seine Beratungen ein Sparschwein für Spenden aufgestellt hat. Und es klingelt schon mal, wenn sich Emgenbroich gerade auf die Sportschau gefreut hatte. „Da ist schon sehr viel Idealismus dabei.“

Der Violette Rötelritterling wächst auch im Spätherbst noch. Er ist ein Speisepilz, der einen süßlichen Geschmack hat. Quelle: Detlef Emgenbroich

Interesse am Sammeln in der Corona-Krise gestiegen

Der Experte stellte zuletzt aber auch erfreut fest: Das Interesse am Pilze-Sammeln und die Anfragen bei Experten haben wieder stark zugenommen – auch durch die Corona-Krise. „Weil viele nichts anderes machen konnten, haben sie sich mal ans Pilze-Sammeln gewagt und die Sache forciert“, beobachtete der Fachmann, der von Apps auf dem Handy, die versprechen, Pilze erkennen zu können, übrigens wenig hält. „Die Apps sind ein zusätzliches Angebot. Sich nur darauf zu verlassen, ist zu gefährlich. Diverse meiner Beratungen haben gezeigt, dass es viel sicherer ist, bei Zweifel einen Sachverständigen aufzusuchen. Ich habe in einigen Fällen noch allerhand aussortiert“, merkt der 78-Jährige an.

Roh genossen giftig, sonst ein essbarer guter Speisepilz: Der Flockenstielige Hexenröhrling. Quelle: Detlef Emgenbroich

Schwacher Start in die Saison im September

Rund 65 Pilz-Beratungen hat er in dieser Saison bereits gegeben. Aus dem zunächst geplanten einen Kursus an der Kreisvolkshochschule wurden dann doch sogar zwei Kurse, weil sich gleich 38 Interessierte angemeldet hatten. Für viele von ihnen endete die Pilz-Suche danach erfolgreich. Denn: „Nach einem müden Anfang im September, weil es zu trocken war, hat der Oktober und November die Pilzsammler absolut entschädigt“, bilanziert Emgenbroich.

Milde Nächte, viel Feuchtigkeit – das mögen Pilze. Und deshalb waren sie auch im Peiner Land einfacher zu finden, als einen Pilz-Sachverständigen im Landkreis. Und es ist noch nicht Schluss. Im Spätherbst finden Sammler zum Beispiel noch gut den Violetten Rötelritterling (Emgenbroich: „Sehr schmackhaft“), Maronen, Riesen-Schirmpilze (Emgenbroich: „Am besten den ganzen Hut in Ei schlagen und panieren, das schmeckt wie ein Schnitzel“), Steinpilze, Hallimasche und sogar noch Wald-Champignons. „Bei diesen Temperaturen ist noch einiges da“, weiß Emgenbroich.

Wenn man die Hüte des Riesenschirmpilzes paniert und ausbackt, wird er zum Leckerbissen. Quelle: Detlef Emgenbroich.

Tipp: Immer separate Gefäße beim Sammeln nutzen

Nicht so versierten Sammlern rät er übrigens, immer separate Gefäße für Pilze mitzunehmen, in die sie die Exemplare legen können, bei denen sie sich nicht sicher sind, ob sie giftig oder ungiftig sind. Da hilft dann der Sachverständige. Und liegt ein stark-giftiger Pilz mit anderen im Korb, vernichtet Emgenbroich gleich die ganze Beute. „50 Gramm Fruchtkörper vom Grünen Knollenblätterpilz zum Beispiel können einen 80-Kilo-Menschen töten“, verdeutlicht der Pilzkenner.

Übrigens: Selber isst der Gifhorner inzwischen nicht mehr so häufig Pilze, fotografiert schöne Exemplare dafür umso lieber. Aber als eine Sammlerin ihm jüngst drei riesige Exemplare vom Flockenstieligen Hexen-Röhrling schenkte, machte er es so wie ihm Pilzgerichte munden: „Speck, Zwiebeln und Butter in die Pfanne, die Pilze bei mittlerer Temperatur 20 Minuten dünsten und danach noch einmal zehn Minuten scharf anbraten und dann erst würzen – so schmeckt es mir am besten.“

Eine Übersicht der Pilz-Sachverständigen gibt es im Internet unter www.dgfm-ev.de. Detlef Emgenbroich ist unter Telefon 05371/16562 zu erreichen.

