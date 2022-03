Peine

Der Angriff Russland auf die Ukraine hat eine Debatte über die Wehrpflicht ausgelöst, die vor mehr als zehn Jahren ausgesetzt wurde – und mit ihr der Zivildienst. Für den Pflegebereich war das ein großer Einschnitt. Diese Unterstützung fehlt den Einrichtungen, sagt Andreas Clark, Sprecher des Peiner Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Er befürwortet die Rückkehr des Zivildienstes – für alle Geschlechter.

Clark leistete selbst vor 35 Zivildienst. Schon damals beim ASB. Er bedauert, dass in den Einrichtungen keines Zivis mehr unterstützen. Essen auf Rädern, Einkaufsdienste – oder alten Menschen Aufmerksamkeit schenken – all das übernahmen die Zivildienstleistenden. „Natürlich können Zivis keinen Arbeitsplatz in der Pflege ersetzen, aber sie haben bei vielen Diensten geholfen“, sagt Clark. Und: Für einige sei der Zivildienst der erste Schritt in den Beruf gewesen. So war es auch bei ihm. Weiter Vorteil: Die Pflegedienste lernten die Zivis vor einer Ausbildung kennen – und umgekehrt.

Der ASB wird derzeit von FSJlern unterstützt. Clark nennt Zahlen: Vier FSJler sind derzeit im Freiwilligendienst bei uns tätig, zu Zeiten des Zivildienstes waren es 15 Zivis. „Diese Leute fehlen einfach“, sagt Clark. Auch den Senioren: „Einsamkeit ist bei alten Menschen ein großes Thema. Zivis verbrachten Zeit mit ihnen“, so der ASB-Mitarbeiter.

Zuletzt hatten sich der ASB und das Deutsche Rote Kreuz in Peine mit einen Hilferuf unter dem Motto „Allein im System“ an die Öffentlichkeit gewandt. Der Hintergrund: Weil das Personal fehlt, müssten Kunden in der ambulanten Pflege die Versorgung gekündigt und stationäre Wohnbereiche geschlossen werden. Beide Organisationen würden gezwungen, hilflose- und pflegebedürftige Menschen unversorgt zu lassen – und wollen das nicht länger hinnehmen.