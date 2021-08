Digitalpakt: Land fördert Peiner Grundschulen mit 147 100 Euro

Peine

Das Land will vier Peiner Grundschulen mit insgesamt 147 100 Euro fördern: Dies teilte jetzt der SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle mit. Zur Verfügung gestellt werden soll das Geld aus Mitteln des Digitalpakts Schule. Die von den Schulen gestellten Anträge seien zwischenzeitlich vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung geprüft und bewilligt worden.

Mit 115 520 Euro hat die VGHS Burgschule den größten Anteil: Vorgesehen sind eine Neubeschaffung und Modernisierung interaktiver Tafeln. Die Geräte mit Touchscreen sollen Außenflügel haben, die mit Kreide beschrieben werden können, außerdem soll modular austauschbare PC-Hardware für insgesamt 14 Unterrichtsräume angeschafft werden.

12 720 Euro sind der der Eichendorffschule zugedacht: Hier soll das Strom- und Datennetz modernisiert werden. Gleiches ist in der Grundschule in der Südstadt mit einer Zuwendung von 9900 Euro sowie in der Wallschule mit 9300 Euro vorgesehen.

