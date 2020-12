Digitalisierung: Peiner Pflegeschule kann über 50000 Euro beantragen

Peine

Das Klinikum Peine an der Virchowstraße kann für seine Berufsfachschule Pflege etwa 47 000 Euro aus dem Digitalpakt beantragen, sowie weitere 2894 Euro für Lehrkräfte-Digitalgeräte und 2711 Euro für Verwaltungsaufgaben. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett sagt: „Die Anträge für Förderungen aus dem Digitalpakt können ab Anfang des Jahres gestellt werden, diese Mittel sind bis Mitte 2023 für die Peiner Pflegeschule reserviert. Die weiteren Förderungen der Lehrkräfte-Geräte und Verwaltung können nach Festlegung der Richtlinien beantragt werden.“

Das niedersächsische Kultusministerium habe auf Anfrage von Plett die Fördersummen zur Digitalisierung an der Klinik-Pflegeschule bekanntgegeben.

„Für die Berufsfachschule Pflege am Klinikum Peine sind die über 50 000 Euro eine Möglichkeit, die Schule auf den neuesten Stand der Digitalisierung zu bringen und somit die Ausbildung weiterhin qualitativ und hochwertig zu gestalten“, so der Abgeordnete. Die Pflegeschule habe bereits 3362 Euro aus dem Sofortprogramm erhalten.

„Es ist ein wichtiges Zeichen, dass neben den allgemeinbildenden Schulen auch Pflegeschulen vom Digitalpakt profitieren. In Peine haben wir eine an das Krankenhaus angeschlossene Pflegefachschule, und diese muss bestens ausgestattet sein, um die so notwendige Ausbildung von Fachkräften zu gewährleisten“, so Plett.

Die Krankenhaus-Sprecherin Sarah Weil-Pütsch sagt dazu: „Wir begrüßen diesen Digitalpakt außerordentlich und werden selbstverständlich die Anträge für die Förderung zeitnah einreichen.“

Von Thomas Kröger