Peine

Noch bis zum 29. August kann beim digitalen Schießwettbewerb um den „PAZ-König“ per Maus oder mit dem Finger auf den Vogel angelegt werden – eine gute Gelegenheit, mit Treffsicherheit, Geschick und Glück Peiner Majestät zu werden. Die PAZ, die Bürgerschaffer, die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine und die Härke Brauerei küren 2021 wieder den virtuellen PAZ-König. Der Gewinner kann sich über Ruhm und Ehre sowie über eine besondere Scheibe und einen Platzrundgang 2022 mit den Bürgerschaffern freuen.

Teilnehmen kann jeder

Jeder kann am digitalen Ausschießen des PAZ-Königs teilnehmen. Benötigt wird nur ein Zugang zu einem PC, Smartphone oder Tablet. Das Spiel kann direkt im Internet-Browser genutzt werden und ist online erreichbar unter www.paz-online.de/pazkoenig. Um Abstandsregeln braucht sich bei dieser Aktion niemand Sorgen zu machen. Auch Termine an Schießständen müssen nicht eingehalten werden. Jeder Nutzer kann das virtuelle Schießen beliebig oft trainieren. Wer sich sicher fühlt, kann sich für den eigentlichen Wettbewerb registrieren. Hier darf jeder nur einmal mitmachen, und nur die erfolgreichsten Schützen werden in die Bestenliste aufgenommen.

Der Vogel muss möglichst schnell dreimal getroffen werden

Wie wird geschossen? Auf einer Stange sitzt ein Adler in ständiger Bewegung, der getroffen werden muss. „Ziel ist es, den Vogel pro Runde möglichst schnell hintereinander dreimal zu treffen, um in die Bestenliste aufgenommen zu werden“, sagen die Bürgerschaffer Hans-Peter Männer und Thomas Weitling. Drei Runden werden jeweils geschossen, pro Runde gibt es sechs Schuss. Die Bestenliste ist während des gesamten Wettbewerbs online einsehbar.

PAZ-Anzeigenleiter Carsten Winkler verspricht: „Der beste Schütze oder die beste Schützin erhält Ruhm, Ehre und eine echte PAZ-König-Schützenscheibe.“ Zudem laden die Bürgerschaffer den PAZ-König zu einem Platzrundgang beim Freischießen 2022 ein. „Diese Aktion dokumentiert unsere Verbundenheit mit unserem Heimatfest, das wir immer gerne unterstützen und steigert immens die Vorfreude auf 2022, wenn wir hoffentlich wieder wie gewohnt Freischießen feiern dürfen“, sagt Carsten Schild, Prokurist bei der Braumanufaktur Härke. „Besonders wichtig war für uns, dass wirklich alle mitmachen können“, betont Michael Glenewinkel, Regionaldirektor der Sparkasse.

Von Birthe Kussroll-Ihle