Digitaler Schießwettbewerb: Wer wird PAZ-König 2021?

Peine

Erneut können sich die Besten der Besten beim digitalen Ausschießen des PAZ-Königs vom 3. Juli bis 29. August messen. Die PAZ, die Bürgerschaffer, die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine und die Brauerei Härke küren 2021 wieder den virtuellen PAZ-König. Der Gewinner kann sich neben Ruhm und Ehre über eine besondere Scheibe freuen. Zudem wird der beste Schütze beim Freischießen 2022 von den Bürgerschaffern zu einem Platzrundgang eingeladen.

Virtuell geschossen wird während des entsprechenden Zeitraums in einer „digitalen Schießbude“. Mitspielen kann jeder, der Zugang zu einem PC, Smartphone oder Tablet mit Internetverbindung hat. Das Spiel kann direkt im Browser genutzt werden und ist online erreichbar unter www.paz-online.de/pazkoenig.

Es kann beliebig oft trainiert werden

Jeder Nutzer kann das virtuelle Schießen beliebig oft trainieren. Wer sich sicher fühlt, kann sich für den eigentlichen Wettbewerb registrieren. Hier darf jeder nur einmal mitmachen, und nur die erfolgreichsten Schützen werden in die Bestenliste aufgenommen.

So wird geschossen: Auf einer Stange sitzt eine Adlerfigur, die auf ihrem Bauch einen roten Punkt hat, den es zu treffen gilt. Gar nicht leicht, denn das Ziel ist in Bewegung. Gezielt wird per Maus oder Touchscreen. Geschossen werden jeweils drei Runden mit je sechs Schuss. Ziel ist es, den Vogel pro Runde möglichst schnell hintereinander dreimal zu treffen. Die für die schnellste Drei-Treffer-Runde benötigte Zeit wird in die Bestenliste aufgenommen.

Von Birthe Kußroll-Ihle