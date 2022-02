Diese Peiner nehmen an der Wahl des Bundespräsidenten teil

Kreis Peine

Wenn am kommenden Sonntag, 13. Februar, die Bundesversammlung zusammentritt, um den nächsten Bundespräsidenten und damit das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland zu wählen, sind drei Peiner dabei: Neben dem Bundestagsabgeordneten unseres Wahlkreises Hubertus Heil (SPD) werden auch die beiden Peiner Vertreter im niedersächsischen Landtag, Matthias Möhle (SPD) und Christoph Plett (CDU) ihre Stimme abgeben und damit mit über die künftige Besetzung des höchsten Amtes in Deutschland entscheiden.

Der bisherige Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier kandidiert erneut. Er wird von SPD, FDP, Grünen und CDU/CSU unterstützt, so dass eine Wiederwahl sehr wahrscheinlich ist. Außerdem kandidiert Dr. Gerhard Traber, der von den Linken vorgeschlagen wurde. Von der AfD nominiert wurde Prof. Dr. Max Otte nominiert und von den Freien Wählern Dr. Stefanie Gebauer.

Möhle war zunächst nur Reservekandidat

„Das Interesse, Teil der Bundesversammlung zu sein, war riesengroß. Es gab Hunderte Bewerber, ausgewählt zu werden ist nicht selbstverständlich. Ich war zunächst nur ,Reservekandidat’, bin dann nachgerutscht und freue mich darüber riesig“, sagt Möhle. Er habe aus Peine Dr. Peter Schroer vorgeschlagen, der aber leider nicht berücksichtigt wurde, und für sich selbst freundlich angefragt. „Wer lange dabei war und nicht mehr kandidiert, so wie ich, hat vermutlich eher eine Chance, ausgewählt zu werden“, so der Landtagsabgeordnete.

Die Bundesversammlung Die Bundesversammlung ist die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zu wählen. Sie tritt in der Regel nur alle fünf Jahre zusammen und besteht aus allen Bundestagsabgeordneten und der gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden. Der kommenden Bundesversammlung werden entsprechend 1472 Mitglieder angehören (736 Bundestagsabgeordnete und 736 von den Landesparlamenten bestimmte Mitglieder). Wie viele Vertreter die einzelnen Länder in die Bundesversammlung entsenden dürfen, errechnet sich anhand ihrer Bevölkerungszahlen. Für Niedersachsen sind es 73.

Er habe schon einen Ablaufplan bekommen, alles sei generalstabsmäßig durchgetaktet. Daraus, wen er wählen wird, macht er kein Geheimnis: Als Sozialdemokrat werde er für Steinmeier stimmen, der in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich agiert habe und in der Bevölkerung sehr akzeptiert sei. „Ich persönlich finde es auch gut, dass es einen Kandidaten gibt, der eine so deutliche Unterstützung hat, so dass es vermutlich zu einer klaren Entscheidung kommt. Das entspricht der Würde dieses Amtes“, so Möhle.

Matthias Möhle. Quelle: Archiv

Plett: In gewissen Bereichen geht nur Präsenz

„Als Vertreter des Landes Niedersachsen zur Bundesversammlung zu reisen, ist ein wohl einmaliges Erlebnis!“, ist sich auch Plett der Bedeutung bewusst. Auch er ist nachgerutscht und hat erst kurzfristig erfahren, dass er dabei sein wird. Auch er ist schon über den Ablauf informiert: Ein Coronatest am Samstag um 15 Uhr, am Abend Sitzungen, ein Gottesdienst um 8.30 Uhr am Sonntag und die Einberufung der Bundesversammlung um 12 Uhr sind einige Eckpunkte. „Das Gefühl der stets präsenten Gefahren der Pandemie bei solchen Veranstaltungen spielt eine Rolle, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Demokratie gelebt werden muss – und in gewissen Bereichen geht das nur in Präsenz“, sagt Plett. Auch er wird Frank-Walter Steinmeier unterstützen. In der CDU gab es einen breiten Konsens dafür. „Ich halte ihn für einen Bundespräsidenten, der integrierend wirken kann“, so der Peiner. Das sei gerade jetzt eine wichtige Voraussetzung.

Christoph Plett. Quelle: Archiv

Heil wählt schon das siebte Mal einen Bundespräsidenten

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist Peiner und wird seine Stimme am Sonntag abgeben – und zwar für Frank-Walter Steinmeier. „Er ist ein ausgezeichneter und kluger Repräsentant unserer Demokratie. Deutschland braucht ihn – gerade in diesen bewegten Zeiten. Er ist ein Glücksfall und genießt großes Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Seine Arbeit der vergangenen fünf Jahre hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er die richtige Person für das Amt ist. Steinmeier hat sich in den letzten Jahren als Brückenbauer ausgezeichnet und stets den respektvollen Dialog in der Gesellschaft gefördert. Darauf gilt es aufzubauen und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu fördern“, sagt Heil. Für den Arbeitsminister ist es bereits die siebte Teilnahme an einer Bundespräsidentenwahl während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Peine-Gifhorn. „Dennoch ist es mir immer wieder eine Ehre, das höchste Staatsoberhaupt dieses Landes wählen zu dürfen“, erklärt er.

Hubertus Heil. Quelle: Archiv

