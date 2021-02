Diese Peiner Putzfirmen wischen die Krise weg

Kreis Peine

Mit Einweg-Reinigungsanzügen und Mund-Nasen-Masken hat sich Iris Wolpert-von der Wehd schon vor Bakterien, Viren und Dreck geschützt, da war Corona für die Peiner noch entweder ein Fremdwort oder eine Biermarke. Die Chefin der Lengeder Gebäudereinigungsfirma „Team Clean“ ist nämlich auch eine der wenigen zertifizierten Tatortreinigerinnen unserer Region und hat sich zudem auf die Reinigung von verwahrlosten Wohnungen spezialisiert. In der Corona-Krise musste sie mit ihrem Unternehmen zunächst eine Talfahrt durchmachen, doch am Ende freute sie sich über „das umsatzstärkste Jahr, das meine Firma hatte. Derzeit könnte ich sogar zwei Teilzeitkräfte gut gebrauchen“.

Risiko-Patienten sagten Putz-Einsätze ab

Hygiene und Sauberkeit – in Pandemie-Zeiten haben wir gelernt, wie wichtig das im Kampf gegen Corona ist. Und paradoxerweise verloren im Frühjahr doch zahlreiche Putzkräfte ihre Arbeit. Weil etwa Hotels, Autohäuser oder Fitnessstudios geschlossen waren, Büroangestellte ins Home-Office wechselten und Privatkunden aus Angst vor Ansteckungen auf den Einsatz ihrer Putzhilfe verzichteten, erlebte die Reinigungsbranche einen Kahlschlag. „Der erste Lockdown war schon ziemlich blöd“, sagt auch Iris Wolpert-von der Wehd, die Chefin der Lengeder Firma „Team Clean“. Auch sie musste hinnehmen, wie gewerbliche Kunden den Reinigungsrhythmus für verwaiste Büro-Räume änderten, die Lengeder Reinigungsexperten rückten fortan statt dreimal nur noch einmal pro Woche mit Wischer, Feger und Putztuch an.

Auch bei Privatkunden gingen die Aufträge zurück. „Ich habe bei allen Risikopatienten nachgefragt, wie es ausschaut: Über die Hälfte wollte, dass wir unsere Reinigungsbesuche erstmal aussetzen“, erläutert Iris Wolpert-von der Wehd. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet, das Lengeder „Team Clean“ putzt wieder, dass die Seife schäumt. „Wir können über Aufträge nicht klagen, wir kommen kaum noch hinterher. Uns kam sicherlich entgegen, dass unsere Kunden nicht nur Autohäuser oder Fitnessstudios sind, sondern wir von allem etwas haben“, sagt die Inhaberin.

Zum Schutz vor einer Corona-Infektion sollen Putzlappen häufig gewechselt und bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Für die Reinigung im Privaten reichen in der Regel Allzweckreiniger. Quelle: Christin Klose/dpa

Immer häufiger verwahrloste Wohnungen

Auffällig sei vor allem eines: Immer häufiger werden die Lengeder Reinigungsexperten zu Fällen von verwahrlosten Wohnungen gerufen. „Team Clean“ arbeitet mit sozialen Trägern wie der Diakonie oder der Caritas zusammen, die auch psychisch labile Menschen betreuen. Belegen könne sie es zwar nicht, aber Iris Wolpert-von der Wehd vermutet stark, dass die Corona-Krise diese Menschen psychisch so angreift, dass ihnen am Ende gar der Antrieb fehlt, ihre Wohnung aufzuräumen. Der Anstieg der Aufträge in diesem Spezialgebiet könnte aber noch einen anderen Grund haben: „Es sind auch mehr Nachbarn zu Hause als vorher. Es fällt vielleicht auch häufiger auf“, gibt die Chefin zu bedenken.

Die grundsätzliche Arbeit hat Corona in ihrer Reinigungsfirma übrigens nicht verändert. „Kontaktflächen desinfizieren – das haben wir vorher schon gemacht.“ Und doch sei die Arbeit anstrengender geworden – wegen des Mund-Nasen-Schutzes, den die Reinigungskräfte nun immer tragen und nicht nur in besonderen Fällen. „Mit einem 10-Liter-Eimer in den dritten oder vierten Stock für die Treppenhaus-Reinigung – das ist mit Maske schon heftig“, weiß Iris Wolpert-von der Wehd aus eigener Erfahrung.

Mund-Nasen-Schutz belastet bei der Arbeit

Dima-Geschäftsführer Marco Di Punzio. Quelle: Archiv

„Wegen der körperlichen Tätigkeit ist der Mund-Nasen-Schutz eine echte Belastung für unsere Mitarbeiter“, sagt auch Marco Di Punzio. Er ist Geschäftsführer der Peiner Firma Dima, die rund 250 Reinigungskräfte im Landkreis beschäftigt. Für sie habe sich die Arbeit zwar nicht grundlegend, aber in Details doch verändert. „Es wird deutlich mehr desinfizierende Reinigung gewünscht. Früher wurde ein Schreibtisch mit einem Allzweckreiniger gewischt, heute mit Desinfektionsmittel“, erläutert Di Punzio. Im ersten Lockdown wollten zahlreiche Kunden bei Dima auch Desinfektionsmittel kaufen. Doch das sei eine so heiß begehrte Ware gewesen, „an die wir bei der Beschaffung selber kaum noch rankamen“.

Gefreut hat sich der Dima-Chef, dass es trotz Corona-Krise gelungen sei, keinen Mitarbeiter entlassen zu müssen. Zwar habe auch das große Peiner Reinigungsunternehmen Rückgänge bei gewerblichen Kunden zu verkraften gehabt, doch das sei durch Zusatzaufträge bei anderen kompensiert worden. „Plötzlich war eine tägliche Desinfektion gewünscht und Sanitäranlagen sollten zweimal täglich statt einmal gereinigt werden“, erläutert Marco Di Punzio.

Kunden-Mix war das Erfolgsrezept in der Krise

Von der Zahnarztpraxis, über das Industrieunternehmen bis zum Privatkunden: Auch bei Dima habe sich der Mix in der Krise als goldwert erwiesen. „Es gibt Unternehmen, die sich auf Hotel-Reinigung spezialisiert haben, die stehen vor einem Riesen-Berg an Problemen“, weiß Di Punzio.

Erfreut registriert hat er dagegen etwas anderes: Seine Mitarbeiter hätten ihm von gestiegener Wertschätzung für Reinigungskräfte berichtet. „Sie haben auch in der Corona-Krise durchgearbeitet, das wird vom Kunden honoriert.“

Von Christian Meyer