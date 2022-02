Diebe versuchen, ins Peiner Impfzentrum einzubrechen

Peine

Wie die Polizei mitteilt, haben Täter versucht irgendwann im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in das Impfzentrum Peine an der Woltorfer Straße einzubrechen. Sprecher Matthias Pintak sagt: „Bei der Tatausführung wurde versucht, sowohl eine Zugangstür als auch Fenster aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht.“ Angaben zur Schadenshöhe könne man derzeit noch nicht machen. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90.

Von der Redaktion