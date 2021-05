Peine

Dreiste Tat: Noch unbekannte Täter haben irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch den Katalysator eines VW Lupo in Peine gestohlen. Das Auto parkte an der Kommerzienrat-Meyer-Allee in der Südstadt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen gehen an die Wache unter Telefon (0 51 71) 99 90.

Von der Redaktion