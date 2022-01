Diebe stehlen Nummernschilder im Peiner Parkhaus

Peine

Wie die Polizei jetzt mitteilt haben noch unbekannte Diebe im Zeitraum zwischen Freitag, 14. Januar, 11 Uhr, und Dienstag, 18. Januar, 8.40 Uhr, im Peiner Parkhaus an der Werderstraße Autokennzeichen gestohlen.

Die Täter entwendeten die beiden Nummernschilder eines dort von der Stadt Peine abgestellten Fahrzeugs. Der Wagen, ein grüner VW Polo, stand in diesen Tatzeitraum in dem Parkhaus an der Werderstraße. Die Kennzeichen haben die Aufschrift PE-P 969. Bislang liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, sich unter Telefon (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von der Redaktion