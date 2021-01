Diebe brechen in Peiner Wohnhaus ein: Geld gestohlen

Peine

Kriminelle sind in der Zeit vom 27. Dezember, 16 Uhr, und 3. Januar, 16 Uhr in ein Wohnhaus an der Kastanienallee in Peine eingestiegen. Die Täter brachen laut Polizei die Zugangstür des Hauses auf und durchsuchten im weiteren Tatverlauf die Räume nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten sie neben Bargeld und elektronischen Geräten auch Bekleidungsstücke. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (0 53 41) 1 89 70.

Von der Redaktion