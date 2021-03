Die unangenehme Nebenwirkung der Corona-Spritzen

Peine

Zu den unangenehmen Nebenwirkungen der Corona-Impfungen – egal mit welchem Mittel – zählen die Bilder in der Tagesschau. Egal ob das Thema die Zahl der Impfdosen, die Prozentzahl der Geimpften oder eine Diskussion über die verschiedenen Vakzine (tolles Wort, kannte ich vor Corona noch gar nicht) ist: Immer wird jemandem eine Nadel in den Arm gejagt. Dabei kann man hervorragend die verschieden veranlagte Motorik der Menschen beobachten. Einige pieken vorsichtig schräg in den Arm, andere donnern die Nadel bis zum Anschlag hinein, sodass der folgende Krimi mit Mordgemetzel Entspannung ist. Ich habe mal gegoogelt: Bei einer Impfung in den Muskel reicht es, die Nadel fünf Millimeter hineinzustechen!

Sollte uns nochmal eine Pandemie heimsuchen, dann hoffe ich, dass sie nicht mit Zäpfchen zu behandeln ist. Sonst gucke ich keine Tagesschau mehr!

Von Matthias Preß